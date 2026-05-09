Le Mans, 3 moto italiane e 2 piloti di casa nostra sul podio della Sprint. Marquez cade e si frattura il piede destro

Jorge Martin con la sua Aprilia ha vinto la gara Sprint del Gp di Francia di MotoGp sul circuito di Le Mans. Il pilota spagnolo si è imposto davanti ai due italiani Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi. Martin torna al successo dominando la Sprint di Le Mans, grazie a una partenza capolavoro dall'ottavo al 1° posto e a un ritmo infernale imposto dall'inizio alla fine. Brutta caduta nel finale per Marc Marquez, che era 7°. Il campione spagnolo è dolorante e zoppica.

Al quarto posto chiude Acosta, seguito da Quartararo e Mir. Poi Ogura, Alex Marquez, Moreira e Zarco. Out Di Giannantonio, Morbidelli, Bastianini, Marini e Folger. In classifica mondiale Martin accorcia, grazie a questo successo, sul leader Bezzecchi portandosi a meno sei dal compagno di squadra. Domani è in programma la gara lunga alle 14, con concrete possibilità di pioggia a Le Mans. Da verificare le condizioni di Marc Marquez che sembra accusare un problema al piede destro dopo i controlli al centro medico dopo l'highside nel corso del finale della Sprint.

Marc Marquez è salito su uno scooter per essere accompagnato al centro medico della pista di Le Mans, dopo la brutta caduta nell'ultimo giro della gara Sprint del Gp di Francia, mentre era settimo. Lo spagnolo ha sceso gli scalini del rimorchio-ufficio della Ducati senza mai poggiare a terra il piede destro, quello che ha urtato più violentemente l'asfalto. Si fratturato il quinto metatarso del piede destro.