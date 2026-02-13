Le nuove F1 2026 dividono i piloti, Norris entusiasta punge un Verstappen molto polemico. Nei test di oggi il più veloce è Kimi Antonelli

Più corte e strette, agili ma un po' meno veloci in curva; spinte da motori a metà tra termico ed elettrico, più complesse da condurre a causa della gestione energetica e delle frenate. I piloti di F1 hanno appena cominciato a conoscere le monoposto del Mondiale 2026, ma le opinioni già si dividono. Il primo ad iscriversi al partito dei 'contro' é stato Lewis Hamilton: «Per ora siamo più lenti della GP2». E dopo la seconda giornata dei test in Bahrain, Max Verstappen ha bocciato la sua Red Bull definendola «poco divertente» e «non da Formula 1». Gli ha risposto il campione in carica Lando Norris: «Per me è una sfida molto divertente. A Max non piace? Può trovarsi qualcos'altro da fare. Siamo pagati cifre assurde e non ci si può lamentare». Giudizio sospeso per Charles Leclerc. La SF-26 "é un po' strana - ha detto il ferrarista -, c'é tanta tecnologia». Però, ha aggiunto, "é stimolante lavorare per trovare soluzioni a problemi che non avevo mai incontrato nella mia carriera».

Il primo dei quali é che nei nuovi motori ibridi la parte elettrica ha una potenza tre volte superiore rispetto allo scorso anno, con una batteria più o meno delle stesse dimensioni. Quindi possono trovarsi a corto di energia e richiedono diversi tipi di recupero per garantire livelli di carica sufficienti ad ottenere tempi ottimali sul giro. Questo sta portando a forme di guida insolite, come non accelerare all'uscita dall'ultima curva prima di un giro di qualifica, affidarsi all'inerzia per risparmiare energia quando si cerca la massima prestazione e scalare le marce in curva per un ripristino ottimale dell'energia. Red Bull quest'anno per la prima volta ha progettato in casa il proprio motore, con la collaborazione di Ford. «So anche quanto lavoro c'è dietro le quinte - ha detto ancora Verstappen - ma voglio essere realista. Come pilota, la sensazione non è molto simile a quella della Formula 1. A me mi piace guidare a tutto gas. E al momento non si può. C'è molto da fare».

In attesa di capire se certi giudizi reggeranno o meno alla prova delle gare, i tre giorni di test a Sakhir si sono chiusi con la Mercedes davanti a tutti. Kimi Antonelli ha ottenuto il miglior tempo assoluto nella sessione pomeridiana, dopo che al mattino il più veloce era stato il compagno di scuderia George Russell. Il pilota bolognese ha girato in 1'33«669, staccando il britannico di 249 millesimi. Terza la Ferrari di Hamilton (+0.540), che ha mostrato il primo problema di affidabilità fermandosi dopo aver compiuto 150 giri. Seguono Oscar Piastri (McLaren, +0.880) e Max Verstappen (Red Bull, +1«672). Prossimo test dal 18 al 20 febbraio, sempre sul tracciato di Sakhir.