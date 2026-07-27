Le pagelle del Gp d'Ungheria: Norris torna dominatore, SuperMax da antologia. Kimi solido, Racing Bulls, un miracolo italiano

VERSTAPPEN 9,5

Ha vinto Norris ma la gara più bella l’ha fatta lui. Perché con un’auto inferiore si è messo dietro le Ferrari in partenza, ha giocato d’azzardo evitando l’ultimo pit stop, ha resistito 30 giri con gomme usurate e ha arpionato il secondo posto. Suggellato con un sorpasso da antologia nei confronti di Hamilton a metà gara.



NORRIS 9

Il campione del mondo si è svegliato (o meglio, s’è svegliata la sua McLaren) e ha dimostrato che non ha il numero 1 sulla macchina per caso. Ha dominato il GP Ungheria in prova e in gara. Forse però si è svegliato tardi per tornare in lotta nel campionato.



ANTONELLI 9

Una gara non spettacolare come le altre ma solida, tosta e consistente. Doveva rimontare dalla settima posizione dopo le distrazioni in prova e l’ha fatto tenendo a freno la sua irruenza per non commettere errori. Per la prima volta ha cominciato a ragionare da capoclassifica del mondiale guardando ai punti e non al risultato.



RACING BULLS 7,5

IL Team di Faenza, ex Minardi ed ex Toro Rosso grazie ai punti raccolti da Lawson e Lindblad agguanta la 5° posizione nel mondiale Costruttori. Vale a dire che si sono messi alle spalle Costruttori di automobili blasonati e miliardari come Alpine, Audi, Aston Martin, Cadillac. Questo è il vero miracolo italiano.



LECLERC 7

Partire dalla prima fila in Ungheria e non finire nemmeno a podio non è facile. Ma Charles è riuscito a compiere l’unico errore del week end proprio al via, perdendo cinque posizioni di colpo per aver fatto patinare le gomme. Poi ha sempre guidato bene ma il danno ormai era fatto.



HAMILTON 7

Stesso discorso di Leclerc ma più grave: guida bene ma ormai piglia regolarmente due penalità a week end che gli valgono la perdita di posizioni in griglia e in classifica. È troppo distratto o guida troppo al limite senza margine di errore? Nella F1 di oggi devi essere perfetto e lui non lo è mai.



FERRARI 6

Continuano a non capirci nulla nemmeno loro nel potenziale della SF-26. Sulle piste dove si credono sfavoriti vincono; sui circuiti dove pensano di dominare a mani basse non finiscono nemmeno a podio. Hanno anche sbagliato strategia gomme.



ALONSO 6

Voto d’incoraggiamento per il mitico Fernando che una volta ricevuta fra le mani l’Aston Martin “evo” modificata da Newey ha ritrovato entusiasmo e voglia di guidare riuscendo per la prima volta a superare la qualifica Q2 e lottando in gara nel gruppo di centro invece che arrancare fra gli ultimi.



SAINZ 4

Guidare la scadente Williams lo sta rendendo sempre più nervoso. In Ungheria non soltanto è finito penultimo, ma ha guidato in modo sconsiderato. Provocando un incidente con Piastri che ne ha innescato il ritiro.

