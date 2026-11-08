Le pagelle del Gp del Brasile, Norris perfetto. Leclerc anonimo, Hamilton a due facce. Lawson da confermare



NORRIS 10

Nella prima gara da ex campione del mondo ha fatto lui il Verstappen della situazione. Una pole di forza e una vittoria ancor più perentoria. Una sola sbavatura: quando in partenza si è fatto passare da Antonelli. Nel finale di mondiale può addirittura aspirare a superare i ferraristi in campionato.



VERSTAPPEN 9,5

Da 21esimo al via a secondo. La solita prestazione-monstre dell’olandese. Ma stavolta più di costanza che di forza perché nella fase centrale della gara gli è mancato lo sprint per tenere testa a Norris.

LAWSON 8

Una gran qualifica poi al pronti-via subito secondo davanti a Norris, fino all’ottavo posto finale. Ma che deve fare di più per mantenersi il posto in Racing Bull? Invece il team vuole appiedarlo nel 2027 preferendogli un debuttante 19enne bulgaro che va forte nelle formula minori ma porta tanti soldi con sé

ANTONELLI 7

Una gara che non fa onore al neo-campione del mondo. Che invece di trarre ispirazione dal correre a casa di Senna, si è un po’ perso finendo soltanto quinto. Una gran partenza al comando, poi una lunga serie di errori: fuori pista già nel giro di formazione, due testacoda in gara e tante lamentele via radio. Stavolta aveva lasciato ai box il sangue freddo e l’autocontrollo che sempre lo contraddistinguono.

RUSSELL 6,5

Quasi peggio di Antonelli anche se gli è arrivato davanti. Una gara tra alti e bassi con l’aggravante di un testa-coda in pit lane davvero imbarazzante per un pilota del suo livello. Però chapeau per la manovra con cui si è rimesso diritto in uno spazio largo pochi metri.

LECLERC 6,5

Gara anonima salvata da un settimo posto finale senza infamia e senza lode. Si ricorderà del GP Brasile 2026 soltanto per la nascita della primogenita Bianca.



HAMILTON 6

Una partenza da dieci e lode con dieci posizioni rimontate in poche curve: sembrava Mario Kart nel videogame mentre svicolava impavido tra gli ostacoli. Il resto della gara è stato da cinque per colpa delle pressioni gomme incostanti. Grave l’aver sbagliato il momento del cambio gomme!

CAMARA 6

Pessima corsa del 21enne debuttante brasiliano di cui tutti dicono un gran bene. A muro in prova, errori in gara, misero ultimo al traguardo. Ma forse pesava l’emozione del debutto davanti al suo pubblico e nelle condizioni atmosferiche più difficili possibili.

FERRARI 5

Mai così indietro in classifica quest’anno. Ma a parte la crisi brasiliana, forse dovuta problemi di pressione gomme, preoccupa il fatto che questa Ferrari non riesca a superare i guai: gli attriti tra i piloti non sono risolti, la macchina sul bagnato non è competitiva, le tattiche vengono azzeccate una volta sì e una no. E il motore continua ad essere il punto debole.

