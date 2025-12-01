Le pagelle del Gp del Qatar: Max da urlo. Hamilton, la peggiore gara con la Rossa. Un premio per Hannah, stratega vincente

VERSTAPPEN 10 e lode

Tutto all’insegna del numero 7: vince il 70° GP, il 7° della stagione e riapre il mondiale. Di diverso c’è soltanto il voto: 10 e lode a lui per aver colto l’attimo (sotto forma di una safety car) per fare qualcosa di diverso e riaprire il mondiale guidando alla sua maniera.



HANNAH SCHMITZ 10

Chi è costei, direte voi? Questa ragazza britannica di 40 anni dai lunghi capelli castani è l’ingegnere responsabile delle strategie in Red Bull. È lei che si è inventata la sosta anticipata di Verstappen che ha scombinato le tattiche McLaren ed ha permesso a Max di trionfare. In segno di omaggio il team l’ha mandata sul podio a ritirare il trofeo.



LEONARDO FORNAROLI 9

Lui con la F1 non c’entra (ancora) nulla. Ma Fornaroli è il 20enne piacentino che in Qatar ha matematicamente vinto il campionato di F2. E l’ha fatto da rookie! I suoi illustri predecessori sono stati fra gli altri Piastri, Bortoleto, Russell e Leclerc, scusate se è poco. Fino a ieri le porte della F1 erano ermeticamente chiuse per lui, ora però la McLaren pare si sia accorta di lui…



PIASTRI 9

È tornato il velocissimo pilota di inizio estate. Ma troppo tardi per ritrovare il rispetto della sua stessa squadra. Ma oltre a Verstappen e Norris deve correre anche contro le strategie folli del suo team.



ANTONELLI 8

Bella e solida gara rovinata solo da una sbavatura all’ultimo giro che gli ha fatto perdere il 4° posto quando aveva Norris in scia.



NORRIS 7

Al capoclassifica del mondiale è venuto all’improvviso il “braccino”, anzi il “piedino” visto che le F1 si guidano col piede destro. Sta dilapidando in fretta tutto il vantaggio. Se non ritrova il sangue freddo sono guai.



LECLERC 6

Quasi ingiudicabile perché prima che contro gli avversari, deve combattere contro una monoposto lenta e inguidabile.



HAMILTON 5

La peggior gara della sua carriera da ferrarista, illuminata soltanto dall’humour inglese nelle dichiarazioni della vigilia: cosa ci può essere di buono in vista della gara? "Il meteo!"



HULKENBERG 5

Dobbiamo ringraziarlo perché da quel tentativo maldestro di superare Gasly è venuto fuori quell’incidente che ha scombussolato una gara già scritta e ha riaperto il mondiale.



McLAREN 4,5

Con due piloti contro uno sono riusciti a perdere la gara e rimettere in discussione un titolo mondiale che sembrava blindato. Complimenti! Inventarsi una strategia creativa forse richiedeva troppa genialità, ma almeno marcare stretto Verstappen era un obbligo! E tutto perché non volevano sfavorire nessuno dei due piloti. Essere educati in una F1 di “cannibali” non paga.



FERRARI 4

È il peggior risultato in assoluto del 2025 della Ferrari in una corsa (ritiri o squalifiche escluse). Una fotografia cruda ma vera di una stagione penosa. Imbarazzanti le scuse di Vasseur: «Avevamo le pressioni delle gomme troppo alte». Peccato che siano imposte da Pirelli uguali per tutti.