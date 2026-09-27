Le pagelle del GP di Baku: Verstappen mostra cos’è il talento. Russell perfetto. Hamilton comparsa, flop McLaren

VERSTAPPEN 9,5

Non ha ancora vinto una gara nel 2026 ma in Azerbaijan ha mostrato al mondo cosa sia il talento al volante. Partito solo ottavo, ha rimontato tutti a suon di giri veloci ed è arrivato in scia a Russell perdendo la vittoria per meno di due decimi: un battito di ciglia.

RUSSELL 9

Gara perfetta la sua: pole e vittoria. Finalmente ha imparato a domare la Mercedes e guida senza più incertezze. Peccato che si sia svegliato troppo tardi: il suo distacco da Antonelli è sceso a 66 punti, ma la matematica dice che anche vincendo tutti i prossimi GP, con Kimi sempre secondo George non conquisterebbe il titolo.

HORNER 9

L’ex capo di Red Bull non era a Baku ma il suo nome era sulla bocca di tutti dopo la clamorosa intervista al Times in cui si è offerto senza mezzi termini alla Ferrari con un frase shock: aiuterei a risvegliare il gigante addormentato. Un’auto-candidatura che ha subito fatto venire i brividi a Vasseur.

HADJAR 8,5

Da infortunato al podio! È il primo pilota Red Bull dai tempi di Ricciardo che in gara si permette di tenere il passo di Verstappen. Però fa davvero sorridere la sua esagerata piaggeria nei confronti del caposquadra: di solito i piloti dietro al compagno chiedono strada in modo arrogante quando si sentono più veloci; lui invece accampando mille scuse non si azzardava a superare Max. Educato o succube?

ANTONELLI 7,5

Lui stesso ammette di aver guidato soltanto all’85% del suo potenziale. Non aveva feeling con la macchina e soprattutto non voleva ripetere il clamoroso errore delle qualifiche. Perciò ha usato la testa guidando prudente e mettendo da parte la sua consueta aggressività.

LECLERC 7

Ha fatto il massimo possibile con una monoposto lenta sui rettifili per colpa di un motore spompato. In prova ha compiuto il miracolo inventandosi un giro mozzafiato prendendosi tutti i rischi del mondo per partire più avanti. Ma coprirne 51 a quel ritmo in corsa sarebbe stato impossibile.

HAMILTON 5,5

Vale lo stesso discorso di Leclerc con la differenza che Lewis non ha nemmeno la scusante di aver fatto almeno un giro-mozziafiato in prova. È stato proprio una comparsa.

McLAREN 4

La squadra orange ricorderà a lungo la prima curva di Baku che in momenti diversi ha messo ko tutti e due i suoi piloti. Ma anche senza gli errori di guida di Norris e Piastri, le McLaren erano inspiegabilmente poco veloci in Azerbaijan.

COLAPINTO 3

Nemmeno il più bravo giocatore di bowling avrebbe potuto fare filotto a Baku meglio del giovane argentino. Ha platealmente sbagliato la frenata travolgendo Gasly e Norris e gettando al vento 7-8 punti iridati per il team che valgono soldi. Conoscendo Briatore, gliela farà pagare: non la macchina, ma i soldi persi.