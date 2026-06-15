HAMILTON 10

Il sette volte iridato ha riattivato il martello che non batteva più sul cronometro da Spa 2024, ultima sua vittoria targata Mercedes. Ha riportato al successo sé stesso per la 106esima volta e la Ferrari dopo due stagioni con una prestazione fuori dall’ordinario a 41 anni e 5 mesi, sfruttando al meglio gli sviluppi portati dalla Ferrari in Spagna. Terzo podio consecutivo dopo Canada e Monaco, ora può anche fare pensieri mondiali.

FERRARI 10

Perfetta la strategia nel richiamare ai box Hamilton mentre era in corso la virtual safety car. Ciò ha permesso a Lewis di non perdere tempo rimanendo primo, posizione che aveva guadagnato dopo i pit stop dei piloti Mercedes. La crescita della SF26 è sempre più evidente grazie agli sviluppi finalmente azzeccati.

ANTONELLI 9

Ha faticato nelle libere e in qualifica, sempre dietro a Russell. Ma in gara, a lungo terzo, nella seconda parte era più veloce di George, lo ha attaccato con classe e superato di forza. Poi, il ritiro per noie alla batteria. Rimane leader del Mondiale ed ha fatto capire una volta di più che è lui il numero uno della Mercedes.

NORRIS 7

Quarto in qualifica, terzo all’arrivo grazie al ritiro di Antonelli. La sua McLaren non offriva prestazioni migliori, si è limitato ad arrivare al traguardo senza particolari acuti.

RUSSELL 6.5

Più che altro per la bella pole in qualifica, perché in gara, dopo aver comandato per diversi giri il gruppo, si è sciolto come neve al sole quando in testa è passato Hamilton. E facendosi pure superare da Antonelli. Un crollo piscologico totale.

VERSTAPPEN 6.5

La Red Bull va a corrente alternata, in Spagna non si è mai accesa la luce. E l’olandese campione di magie, non è riuscito ad attivare la bacchetta che cambia le cose. Quarto a 40” da Hamilton, quasi un comprimario.

LECLERC 6

Di nuovo un errore in qualifica, che lo ha relegato al decimo posto in griglia di partenza, ha subito recuperato fino al sesto posto. Ha corso bene, ma nel finale per un problema idraulico è finito in ghiaia dovendosi poi ritirare. Ora con 40 punti in meno di Hamilton, si metterà al servizio del compagno di squadra in ottica mondiale?

PIASTRI 5

E’ sempre più misterioso il giovane australiano della McLaren. Solo settimo in qualifica, ha concluso quinto in gara e lontano dal compagno Norris.

MERCEDES 5

Due ritiri su sette gare, in Canada Russell, in Spagna Antonelli. E sempre per noie alla batteria. A ciò, si aggiungono i problemi che spesso hanno afflitto i team con le power unit tedesche. A ciò, si aggiunge l’errore nell’aver lasciato liberi di lottare Russell e Antonelli, permettendo ad Hamilton di allungare con tranquillità.