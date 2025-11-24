Le pagelle del Gp di Las Vegas: SuperMax dominatore. Antonelli, sensibilità da campione. Leclerc col cuore, flop Bortoleto



ANTONELLI 9

Non è il suo primo podio, ma il più tenace. Perché è scattato dal fondo, terzultimo, e nella sua rimonta ha superato 14 macchine inventandosi una gara alla Verstappen. La sua forza? Non soltanto la velocità ma la sensibilità: ha percorso 47 giri su 50 con le stesse gomme dosandone l’usura da campione esperto. Parafrasando il titolo di un vecchio film: è il pilota che sussurra alle gomme.

VERSTAPPEN 9

Ha approfittato del “regalo” di Norris al via ma ha legittimato il successo con un ritmo inarrivabile per tutti. La squalifica delle McLaren lo rimette in gioco per il titolo iridato: ora che è tornato in modalità “cannibale”, nessuno lo sottovaluti.

RUSSELL 7

Sul campo ha perso la battaglia con Norris per il secondo posto, ma ai fini della punti l’ha vinta grazie alla squalifica di Lando. Ha corso bene, ma il confronto col compagno Kimi, che gli ha praticamente rimangiato tutto il distacco, è imbarazzante.

LECLERC 7

Solita gara di cuore e di concretezza considerando il ritmo lento della sua Ferrari. Ha fatto più notizia lo scatto d’orgoglio del sabato quando, disobbedendo al presidente, ha detto senza peli sulla lingua quel che pensava della Ferrari che da sette anni non funziona sul bagnato! Per fortuna che per Elkann le colpe erano dei piloti e non degli ingegneri!

PIASTRI 6

È in piena crisi mentale e non accenna a scuotersi. La squalifica l’ha salvato dal perdere altri 6 punti da Norris, ma ormai Verstappen l’ha agganciato in classifica Piloti.

FERRARI 6

Sufficienza risicata per un team che ormai nel Costruttori è scivolato al quarto posto. Vasseur auspica ancora di poter vincere un GP entro il finale di stagione ma mancano ormai soltanto due gare e se il passo è questo...

HAMILTON 5

Delude più lui della macchina. In qualifica è finito desolatamente ultimo, in gara non gli è riuscita la rimonta d’orgoglio ed ha finito a metà gruppo. Ha rimediato mezzo minuto di distacco dal compagno Leclerc. Dice tutto.

MCLAREN 5

Venire squalificati con tutte e due le auto per il fondo troppo consumato è una gran figuraccia, tanto più se i tuoi piloti si stanno giocando il mondiale. Succede quando si abbassa troppo l’auto per renderla più veloce in curva. Ma sia chiaro: non è imbroglio, solo un rischio calcolato male. Anzi, molto molto difficile da calcolare. Sapete di quanto era troppo consumato il fondo? Di circa un decimo di millimetro. Una grandezza infinitesimale.

BORTOLETO 4

Quello che a metà stagione veniva considerato uno dei rookie migliori, ha travolto alla prima curva il povero Stroll dimenticandosi completamente di frenare! Eppure le F1 hanno due soli pedali, difficile confondersi!

