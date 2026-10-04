Le pagelle del Gp di Malesia: Max spettacolo, Lewis sontuoso. Il software della Fia impazzisce



HAMILTON 10

Si può scrivere una grande pagina di motorsport anche senza vincere. Quello che ha fatto Hamilton. Una gara sontuosa, una rimonta da terzultimo, staccato di 90 secondi, fino al 3° posto. Ha dimostrato come si guida in condizioni difficili e soprattutto ha mostrato le palle quando al box che gli chiedeva via radio di fermarsi a togliere le slick, ha risposto duro: «No ragazzi, abbiamo sbagliato già una volta, non perseveriamo».



VERSTAPPEN 9,5

Ora che la Red Bull è diventata competitiva, non lo sentiamo più lamentarsi di questo e di quello. È uno spettacolo vederlo guidare: su asciutto e su bagnato. E con questa prima vittoria del 2026 amplia una striscia di successi invidiabile: è l’unico pilota in attività che negli ultimi dieci anni abbia vinto ogni anno almeno un GP.



ANTONELLI 9

Ha guidato da campione più maturo dei suo vent’anni, forzando il ritmo quando c’era da mettere al sicuro il secondo posto ma senza prendersi altri rischi quando ha capito che Verstappen non era avvicinabile. Ha ha messo una forte ipoteca sul mondiale.



ALONSO 8

Il vecchio leone ha tirato fuori gi artigli in una corsa pazza dove ha fatto valere esperienza e visione di gara. Conquistando con l’ottavo posto i primi punti iridati per l’Aston Martin con una monoposto che nella gara precedente era penultima.



LECLERC 7

Rispetto a Hamilton ha guidato più incostante e ha commesso l’errore di tamponare un avversario nei primi giri con le slick sull’umido. A causa di quello, dopo la sosta, ha finito per perdere il ritmo giusto.



RUSSELL 7

Sfortunato sì per quel guasto nel finale. Ma quando si lamenta dicendo: “la sfortuna si accanisce contro di me” si dimentica di precisare che è stato quasi sempre più lento di Antonelli.



FERRARI 6

La prima regola delle corse è: diversificare le strategie in caso di clima incerto. Così si copre ogni scenario. Ferrari ha fatto l’esatto contrario facendo partire tutti e due i piloti con le slick sul bagnato esponendosi a una grandissimo rischio. Per fortuna che una safety car e Sant’Hamilton ci hanno messo una pezza. Se la Ferrari è sul podio è merito del pilota non del team.



McLAREN 5

Che figuraccia il team campione del mondo! Non solo ha commesso lo stesso errore tattico della Ferrari – slick su bagnato - ma per di più ha anche scelto di usare le mescole meno soffici, quelle che impiegano di più a scaldarsi sull’asfalto freddo.



FIA 4

Il lungo rinvio della partenza non è stato solo colpa della pioggia, ma di un bug nel software della Fia che sorveglia l’erogazione di potenza dei motori F1; si è scoperto che in determinate condizioni (bagnato estremo, basso grip) il software impazzisce e riesce a bloccare i propulsori, com’è successo a tanti piloti.

