Le pagelle del Gp di Shanghai: Lewis ritrovato, Leclerc un signore. Disastro McLaren. Hadjar arrogante



ANTONELLI 10 e lode

Week end da sogno e da record nelle statistiche della storia F1 per il giovane bolognese. Pole, vittoria e giro veloce. Ma soprattutto ha messo a tacere le malelingue che lo criticavano per gli errori di gioventù. E chi non ne ha fatti? Lui però ha dimostrato di saper imparare dagli sbagli: ha gestito le emozioni e ha pure imparato a partire bene! E poi la cosa più bella: ha fatto vedere che sa commuoversi e piangere di gioia.



HAMILTON 9

Questo è il vero Hamilton che è mancato finora alla Ferrari. Un pilota che ha ritrovato la voglia di lottare perché ora “sente” sua questa monoposto. Ha fiducia in lei, la sa capire, non la vede più come un oggetto estraneo. Aver duellato e battuto Leclerc gli darà fiducia per il futuro.



BEARMAN 8,5

Il migliore di tutti “gli altri”. Gara tenacissima, quinto posto con la Haas che dietro Mercedes e Ferrari vale un podio. L’inglesino ha un anno più di Antonelli, è stato suo compagno di squadra in F2 ed ha fatto una carriera parallela. Solo che a differenza di Mercedes con Kimi, la Ferrari ancora non gli ha dato fiducia per inserirlo nel team ufficiale.



FERRARI 8

Piano piano in crescita e nettamente la seconda forza del mondiale. Il distacco da Mercedes è ancora alto (25 secondi all’arrivo) ma sulle curve la Ferrari sembra molto molto competitiva. È nel rettilineo che le frecce d’argento volano via ed è lì che bisogna migliorarla.



LECLERC 7,5

Sulla pista che soffre di più, è stato battuto da Hamilton, ma ha saputo accettare la sconfitta con classe e non ha mostrato invidia come invece Russell con Antonelli. Un signore!



RUSSELL 7

L’invidia è una brutta bestia e da come si è messo a scrutare di traverso Antonelli, ha capito che non è più il cocco del team.



COLAPINTO 7

Dopo tanti errori si è tolto la soddisfazione di finire a punti, dopo un gara tenace, sopravvivendo a un attacco disperato di Ocon.



HADJAR 5

Per come guida bene si meriterebbe ben di più, ma l’arroganza di non voler dare la mano al collega che si scusava con lui dopo un incidente al sabato, fa capire quanto sia ancora immaturo.



BOTTAS e PEREZ 4

Due grandi piloti degli anni scorsi, ora compagni di squadra, che invece di aiutarsi a vicenda per far diventare competitiva la scarsa Cadillac, si prendono a ruotate per una posizione di rincalzo. Che tristezza!



MCLAREN 0

Sei la squadra campione del mondo e non riesci nemmeno a far partire le tue macchine per un Gran Premio per due guasti elettrici diversi e devi lasciarle ferme nei box? Inammissibile! Ci sarebbe da pensare a un complotto, invece è la triste realtà.

