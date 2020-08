Le pagelle del GP di Silverstone: la Ferrari strappa la sufficienza, Verstappen si mangia le mani

HAMILTON 10

Batte tutti i record e anche la cattiva sorte: sa vincere persino su tre ruote. È a 4 vittorie dall’eguagliare il record delle 91 vittorie di Schumacher.

LECLERC9,5

Una gara tenace e consistente premiata dal podio. La Ferrari è quella che è ma Charles ne trae il massimo. Merita un voto alto perché ha saputo correggere anche l’ultimo errore che ancora commetteva: non sapeva gestire le gomme. A Silverstone ha imparato a farlo.

MERCEDES9

Le frecce nere sono imbattibili pure quando esplodono le gomme. Giravano un secondo più forte degli altri. Menzione d’onore perché hanno mandato sul podio a ritirare il trofeo il figlio dell’ex ferrarista Didier Pironi che lavora nel loro team.

VERSTAPPEN8

Si mangerà le mani perché cambiare le gomme al penultimo giro per cautela, col senno di poi, gli è costato la vittoria. Una volta tanto ha fatto una scelta conservativa invece che audace.

RICCIARDO 8

Il vecchio leone si rivede ai piani alti (4°). Con una Renault più competitiva è tornato a correre in attacco come gli riusciva meglio, e non in difesa.

NORRIS 8

Ancora un quinto posto per il giovane inglesino. A lui il voto per il sorpasso più bello della gara su Ricciardo.

BOTTAS 6

È un buon pilota ma non un campione: si è capito al via quando non ha avuto il cuore di entrare a tutto gas alla prima curva quando era all’interno di Hamilton mentre il suo compagno non ha avuto scrupoli. Aveva solo quella chance per battere Lewis e l’ha sprecata.

FERRARI 6

Una sufficienza striminzita perché il team ha reagito bene al disastro ungherese. Ma il podio non deve illudere: è figlio della tenacia di Leclerc, non dell’auto che è inferiore pure a McLaren e Renault.

VETTEL 5

Ha tirato fuori l’orgoglio solo all’ultimo giro quando ha difeso il 10° posto da Bottas in rimonta. Dopo 4 gare è soltanto 13° nel mondiale: che tristezza.

RACING POINT 5

La Mercedes rosa ha deluso sulla pista dove doveva fare sfracelli. Un misero 9° posto e l’altra macchina guasta prima del via. Forse la copia non è del tutto fedele all’originale...