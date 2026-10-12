Le pagelle del Gp di Singapore: Verstappen dominatore, Charles è perfetto, Lewis sbaglia tutto

VERSTAPPEN 10 e lode

Meriterebbe anche un 11 o un 12. A Singapore, weekend col format Sprint, Max si è preso tutto. Le due pole nelle due qualifiche, la vittoria nella gara Sprint e il successo nel Gran Premio. E tutto questo arriva dopo la prima vittoria stagionale a Sepang la scorsa settimana. Il merito va anche alla Red Bull, le novità tecniche e aerodinamiche portate a Baku hanno trasformato la RB22.



LECLERC 9

Ha fatto tutto bene, intelligente a non osare troppo contro Verstappen alla prima staccata dopo la partenza, Leclerc ha gestito bene tutti i 62 giri della gara. Un secondo posto che segue la terza posizione nella Sprint.



ANTONELLI 8

Leader del mondiale con un bottino di punti pesantissimo, si è preso il lusso di fare una gara tranquilla tra il quarto e quinto posto con una Mercedes che sta soffrendo per il nuovo pacchetto tecnico adottato da Sepang. Però, nel finale, quando ha visto la possibilità di prendersi il terzo gradino del podio, il bolognese si è scatenato avendo ragione di Norris e Hamilton.



RACING BULLS 8

Il secondo team Red Bull, con sede a Faenza, continua il periodo positivo. Quinto con Lawson nella Sprint, settimo sempre con il neozelandese nel Gran Premio. Tanta roba e la quinta piazza nel campionato costruttori è sempre più certo.



RUSSELL 6,5

Da 19° al via per la penalità del cambio motore, ha reagito bene all’errore della gara Sprint (quando era primo). George ha recuperato con forza fino al 9° posto e di più non poteva fare. Singapore non è Monza dove è facile superare.



HAMILTON 5

Inspiegabile la sua decisione di non rientrare ai box al giro 39 quando è stata chiamata la virtual safety car per cambiare le gomme. Cosa che ha fatto Leclerc. Hamilton era partito con le medie, ma non funzionavano a dovere, così al 19° giro ha montato le soft. Ha percorso 44 giri con quella mescola che inevitabilmente, nel finale, non garantiva più aderenza e da terzo che era, Lewis si è ritrovato sesto.



MCLAREN 5

Troppi alti e bassi per il team campione del mondo in carica. Non riescono a trovare la via per rimanere al vertice con costanza e le vittorie di Norris a Budapest e Zandvoort sembrano lontanissime. L’inglese, con un errore, ha buttato via il terzo posto arrivando quarto davanti al compagno Piastri, colpito da una foratura.



ALPINE 4

Nessun punto negli ultimi tre Gran Premi, Sprint di Sepang compresa. Per il marchio francese, che lotta con Racing Bulls per il quinto posto tra i team (32 punti in meno), non una buona notizia. E la scelta di Briatore e De Meo (quando era CEO di Renault) di bocciare i motori francesi fatti in casa accendendo infinite polemiche, per prendere i Mercedes, non sta affatto pagando.