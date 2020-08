Le prestazioni di Albon con la Red Bull non migliorano, sedile a rischio per Spa

Il momento no continua. Dopo il secondo GP di Silverstone, avevamo scritto che il buon Alexander avrebbe dovuto preoccuparsi della pausa che intercorre tra il GP catalano e quello belga di fine mese. A meno che, non avesse ottenuto un gran risultato a Montmelò. Non è accaduto, anzi, Albon ha concluso ottavo ed è stato doppiato da Verstappen. Una situazione che ricorda molto quella di Pierre Gasly un anno fa. E adesso, l’inglese con mamma thailandese farà bene a preoccuparsi. Le parole del team principal Christian Horner nel dopo gara sono state quelle che spargono dubbi: “Alex ha fatto fatica con tutti e tre i tipi di mescola che ha utilizzato, dobbiamo leggere i dati per capire cosa sia successo, cosa ha creato questo degrado delle gomme”. Il set-up della vettura? La guida nervosa del pilota? Ci sta tutto in questa dichiarazione.

Horner ha poi aggiunto: "Stiamo facendo una quantità di lavoro enorme per aiutare Albon esaminando al simulatore le caratteristiche, lo stile di guida tra i due piloti, chiedendoci perché Max è in grado di estrarre di più dalla macchina. Abbiamo rafforzato la sua parte ingegneristica del box e c'è molta fiducia in Alex. Come ha dimostrato a Silverstone, ha la capacità di essere un pilota molto veloce, ma non tutto ha senso per lui al momento". “Non ho avuto aderenza con nessuna delle mescole impiegate. Particolarmente nel terzo settore non riuscivo ad avvicinare nessuna vettura davanti a me e questo mi impediva ogni possibilità di sorpasso”, ha cercato di spiegare Alexander. Ci sarà ancora lui a Spa sulla seconda Red Bull?