Le reazioni in FE ai commenti di Verstappen sulle nuove monoposto di F1: «Un paragone che non ci fa male», dice James (Jaguar)

JEDDAH - «Di sicuro non è una brutta pubblicità», scherza Ian James, Team Principal della Jaguar Tcs, la scuderia di Formula E del costruttore britannico. «Non dirlo a nessuno – scherza Tommaso Volpe (chi ne volesse sapere di più più guardare l'intervista video raccolta ai box di Jeddah, in Arabia Saudita dove oggi e domani si corrono gli ePrix 4 e 5 della stagione 12, ndr), numero uno della operazioni di Nissan nel mondiale elettrico – ma gli abbiamo già fatto un contratto per i quattro anni della Gen4». «Credo che sarebbe il benvenuto in ogni classe se avesse voglia di provare una macchina e le possibilità ci sono tutte», osserva Florian Modlinger, il capo della squadra della Porsche.

Il riferimento è alle considerazioni di Max Verstappen, l'asso della Formula 1 che dopo i primi test in Bahrain in vista dell'avvio del prossimo campionato, ha criticato i nuovi regolamenti: «La sensazione è quella di una Formula E sotto steroidi, ma le norme sono le stesse per tutti e quindi devi fartene una ragione». «Per me, questa non è la Formula 1 – ha rincarato - e forse sarebbe meglio guidare le monoposto in Formula E, perché è tutta una questione di efficienza e gestione dell'energia ed è questo quello che rappresentano».

Modlinger è cauto: «Aspettiamo – riflette – perché dobbiamo capire come si evolverà la F1 e come saranno realmente le cose in Melbourne. Sono curioso anch'io, soprattutto per quello che riguarda le qualifiche, perché per noi, in Formula E, la gestione dell'energia è da sempre stata una sfida. E proprio nelle qualifiche le nostre monoposto girano sempre “flat out”, al massimo».

Alla domanda se abbia già scritto a Verstappen, James replica sorridendo: «Non ancora, ma dovrei farlo – dice – Ma visto quello che ci siamo scritti ieri sera con altri team principal della Formula E, credo che almeno la metà farebbe lo stesso. Questo paragone di sicuro non ci fa male, anzi. Io sono contento delle nostre future monoposto Gen4 e sarei curioso di un confronto con i bolidi che avremo: questa sarà una cosa interessante».