Leclerc alza il tiro alla premiazione FIA di Bologna: «Il prossimo anno sarò io il campione del mondo»

Al Galà della FIA di fine anno, per la prima volta svoltosi a Bologna, Charles Leclerc nella conferenza stampa ha parlato di sè, della stagione conclusa e di quella che verrà. Comunicata nei giorni scorsi la conclusione del rapporto.ì, dopo tre anni, con la ormai ex fidanzata Charlotteì, il pilota della Ferrari ha raccontato: “Se confrontiamo questa stagione a quelle del 2020 e del 2021, il passo in avanti è stato evidente e non era affatto scontato. Siamo stati competitivi e questo è il lato positivo. Poi, ci sono cose che dobbiamo migliorare. Io ho fatto qualche errore, non tanti, ma bisogna non commetterli più. E poi non siamo sempre stati al 100 per cento come squadra e il prossimo anno dobbiamo riuscire ad esserlo se vogliamo lottare per il titolo”

Alla domanda se è preoccupato per le dimissioni pilotate di Mattia Binotto e l'attuale assenza di un vero team principal, ruolo ricoperto in questo periodo da Benedetto Vigna. Leclerc ha commentato: “Sono fiducioso per le decisioni che prenderanno Benedetto e John Elkann. Tra l'altro abbiamo fatto un gran lavoro al simulatore in vista della vettura 2023, lavoro fatto con Binotto e voglio ringraziarlo per quanto vissuto con lui in questi anni. Mi ha chiamato per dirmi che avrebbe lasciato, ho rispettato la sua decisione. Lui è stato una parte importante della scuderia da molto prima di essere team principal, e ha contribuito a parecchi successi. Quindi gli auguro il meglio, di cuore”.

Inevitabile poi la domanda su Frederic Vasseur possibile nuovo team principal Ferrari. Leclerc aveva corso in GP3 nel 2016, vincendo il campionato, per il team ART del manager francese in predicato di arrivare a Maranello e poi ha debuttato in F1 con la Sauber Alfa Romeo ritrovando Vasseur nel ruolo di team principal della squadra svizzera: “Se sarà lui il nostro responsabile? Sono solo voci. Posso dire che ho lavorato con Vasseur già tanto tempo fa, anche da prima dell’anno in Formula 1, già dalla GP3, alla ART. È un bravissimo team principal. ho un buon rapporto con lui, ma non è questo che conta di più o che deve condizionare le decisioni. Ripeto, sono fiducioso che Benedetto e John faranno la cosa giusta. Non sono certo io a dover suggerire chi sarebbe meglio come team principal. Posso solo dire che mi piacerebbe lavorare con una persona onesta, con cui si possa parlare senza nascondersi nulla”. Un'allusione a Binotto?

Leclerc conclude così. "Spero di ritrovarmi alla festa FIA del prossimo anno da campione del mondo. L’obiettivo è quello. Fin qui abbiamo vissuto un periodo di transizione. Il cambio alla guida della squadra non influenzerà la mia lotta per raggiungerlo”.

Nella foto, Leclerc si fa un selfie con i tifosi intervenuti al test gomme di Fiorano dei giorni scorsi