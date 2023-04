Leclerc-Ferrari, per Marko possibile un addio anticipato. Il consulente Red Bull ricorda quanto accaduto con Vettel

Nelle ultime settimane, complici i risultati non soddisfacenti della Ferrari e la scadenza a fine 2024 del contratto di Charles Leclerc, stanno ciclicamente tornando alla ribalta le voci su un interessamento per il monegasco da parte della Mercedes, nel caso di un addio di Lewis Hamilton. Tale circostanza è sempre stata negata con forza dal pilota di Maranello, che ha ribadito più volte la ferma intenzione di vincere con la Rossa e il sogno di chiudere la carriera con il Cavallino Rampante sul petto. Ma le indiscrezioni sul mercato piloti rivolte alla Ferrari non potevano non illuminare Helmut Marko, consigliere Red Bull sempre pronto a dire la sua senza filtri sui team avversari.

A Sport Bild ha così parlato dei piloti della scuderia italiana: “Non ha senso che la Ferrari voglia fare a meno di Carlos Sainz, che sta facendo un buon lavoro. Per Charles Leclerc invece è una cosa comune che il pilota debba conquistare un numero minimo di punti più o meno poco dopo la pausa estiva. Se non si raggiunge quel quantitativo di punti, entrambe le parti sono libere di rescindere il contratto: questa clausola ha permesso a Sebastian Vettel di unirsi alla Ferrari nel 2015“, ha spiegato il manager austriaco, alludendo non così velatamente alla possibilità di una separazione anticipata tra le parti.