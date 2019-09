Leclerc, festa a metà: «Dedicata al mio amico Hubert. Realizzo il mio sogno di bambino»

SPA - «È un sogno che avevo fin da bambino, ma si è realizzato in un week end davvero difficile. Abbiamo perso un amico, voglio dedicare la mia prima vittoria in formula 1 a lui, siamo cresciuti insieme. Non posso godermi a pieno la mia prima vittoria». Il primo pensiero di Charles Leclerc dopo il trionfo a Spa va al giovane Antoine Hubert: ed è al pilota francese morto ieri sul circuito belga che il monegasco dedica la vittoria, la sua prima, conquistata al volante della Ferrari.

Charles Leclerc, su Ferrari, ha vinto il Gp del Belgio, 13/a prova del Mondiale di Formula 1, sul circuito di Spa, conquistando la sua prima vittoria in carriera e la prima stagionale per le Rosse. Secondo posto per Lewis Hamilton e terzo per Valtteri Bottas, su Mercedes. Quarto posto per l’altro ferrarista, Sebastian Vettel. A punti sono andati anche Alexander Albon, quinto con la Red Bull, Sergio Perez, sesto con la Racing Point, Daniil Kvyat settimo con la Toro Rosso, Nick Huelkenberg, ottavo con la Renault, Pierre Gasly, nono con la Toro Rosso e Lance Stroll, decimo con la Racing Point.