Leclerc “in rosso” a vita: Charles prolunga il contratto con la Ferrari: «Per me é una seconda famiglia»

Alla vigilia del Gran Premio di casa, a Montecarlo, Charles Leclerc e Ferrari hanno annunciato di aver prolungato il loro legame con un accordo «pluriennale». «Il predestinato», 28 anni, a Maranello dal 2019 (con otto vittorie in totale), aveva firmato il suo precedente rinnovo nel gennaio 2024. Anche allora l'entità dell'estensione non era stata precisata, ma tutto lascia intendere che anche quest'ultima sia per le prossime due stagioni. Il primo rinnovo era arrivato nel dicembre 2019, al termine della sua brillante stagione d'esordio in rosso. All'epoca aveva fatto scalpore per la durata: cinque anni, un'apertura di credito che la Ferrari non aveva mai concesso prima.

«Non potrei essere più felice di continuare il percorso con la Scuderia Ferrari - ha dichiarato Leclerc, che a Monaco vanta un palmarès eccezionale: negli ultimi sei anni ha conquistato la pole tre volte, ha vinto nel 2024 ed é giunto secondo nel 2025 -. Per me è molto più di un team. E' la squadra che ho sempre amato e di cui ho sognato di far parte fin da quando ero bambino e che, dopo tutti questi anni, è diventata per me una seconda famiglia. Insieme abbiamo condiviso momenti incredibili e altri più difficili, ma credo più che mai nella Scuderia e sono profondamente grato di poter continuare a lottare per il nostro obiettivo comune che è riportare il titolo mondiale a Maranello. Essere un pilota Ferrari è un sogno, ma anche una responsabilità mai scontata: continuerò a dare tutto me stesso per riportare la Scuderia dove merita, ovvero al vertice, per tutti coloro che lavorano a Maranello e soprattutto per i tifosi, che con la loro passione ne sono il cuore pulsante».

Quest'ultimo rinnovo permetterà al monegasco - che al momento ha all'attivo 155 GP disputati con la Ferrari - di diventare già nel corso della prossima stagione il pilota con il maggior numero di presenze nella storia della Scuderia, superando Michael Schumacher, arrivato a quota 180. Leclerc è entrato a far parte della Ferrari Driver Academy nel 2016 e, dopo aver vinto il titolo di Formula 2 nel 2017, ha debuttato in F1 l'anno successivo con la Sauber. Il suo miglior piazzamento è stato il secondo posto alle spalle di Max Verstappen, nel 2022. «Charles è parte della famiglia Ferrari da tanti anni ormai e questo rinnovo è qualcosa di molto naturale per noi». Fred Vasseur, team principal della Ferrari, ha commentato così del matrimonio rinnovato con Leclerc.

«In queste stagioni abbiamo visto crescere non solo uno dei piloti più forti della Formula 1 - ha aggiunto Vassuer -, ma anche una persona che vive profondamente il legame con questa squadra e tutto ciò che Ferrari rappresenta. Apprezziamo il suo talento, amiamo la sua determinazione e il modo in cui affronta ogni giornata insieme alle persone del team, dentro e fuori la pista. Sappiamo - ha concluso il manager francese - quanto questo progetto significhi per lui e siamo felici di continuare a lavorare insieme per conseguire gli obiettivi che condividiamo».