Leclerc e la Ferrari chiudono i test di Sakhir con il record. E ora si va a Melbourne per il primo Gran Premio

Quasi un secondo più veloce del miglior tempo mai realizzato giovedì dalla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli nei test di Sakhir. Così la Ferrari ha messo il timbro finale su questa saga molto interessante delle prove pre Gran Premio di Australia, il via tra due settimane. Leclerc aveva chiuso al comando il turno della mattina, ma con tempo alto, 1'33"689. Ma nel pomeriggio, la Ferrari ha messo il "turbo" migliorandosi sempre più con le Pirelli C3 e, infine, abbassando ulteriormente il limite con la mescola morbida C4.

Leclerc ha fatto suo il record in 1'31"992 (ben 132 i giri effettuati) portando a 2" il divario dalla pole 2025 su questo circuito, 1'29"841 firmata da Oscar Piastri. Considerando che nei primi test si rimaneva a 5 secondi e otlre da quel riferimento cronometrico dello scorso anno, i progressi che si sono compiuti in questi giorni sono stati notevoli, anche se ancora c'è da lavorare parecchio sul pacchetto telaio-motore per gli undici team del Mondiale. E, di fatto, il primo Gran Premio a Melbourne sarà una incognita per tutti, Ferrari e Mercedes compresi nonostante la chiara affidabilità evidenziata nei nove giorni di test tra Montmelò e Sakhir.

Seconco crono per la McLaren-Mercedes di Lando Norris, per lui soltanto 47 giri e un non troppo confortante 1'32"871. Ma la sensazione è che il team campione del mondo si sia nascosto parecchio in questi giorni. Terza la Red Bull-Ford di Max Verstappen davanti alla Mercedes di George Russell. Al mattino il suo compagno Antonelli si era fermato per la perdita di pressione di una gomma e in Mercedes hanno poi anche cambiato la power unit.

Nella giornata finale, passi in avanti per Alpine-Mercedes, Haas-Ferrari e Audi Sauber. Record di chilometri percorsi per Arvid Lindblad. Il rookie inglese della Racing Bulls-Ford ne ha compiuti 165, non male anche Carlos Sainz con 141 al volante della Williams-Mercedes. Piano piano sta crescendo la Cadillac-Ferrari. Come al mattino, pochissimi giri per la Aston Martin-Honda in quanto mancano i pezzi di ricambio.

Venerdì 20 febbraio 2026, i migliori tempi del 3° giorno finale

1 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'31"992 - 132 - 5°/6° turno

2 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'32"871 - 47 - 6° turno

3 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'33"109 - 65 - 6° turno

4 - George Russell (Mercedes) - 1'33"197 - 82 - 6° turno

5 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1'33"421 - 118 - 5°/6° turno

6 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'33"487 - 88 - 6° turno

7 - Gabriel Bortoleto (Audi Sauber) - 1'33"755 - 71 - 6° turno

8 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'33"916 - 49 - 5° turno

9 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'34"149 - 165 - 5°/6° turno

10 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'34"342 - 141 - 5°/6° turno

11 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'34"352 - 66 - 5° turno

12 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'34"494 - 82 - 5° turno

13 - Isack Hadjar (Red Bull-Ford) - 1'34"511 - 59 - 5° turno

14 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'35"290 - 38 - 6° turno

15 - Nico Hulkenberg (Audi Sauber) - 1'36"019 - 64 - 5° turno

16 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 1'40"842 - 61 - 5° turno

17 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - senza tempo - 6 - 5°/6° turno