Leclerc è stato sempre sfortunato nel salotto di casa, il GP di Montecarlo, ma quest'anno punta in alto

Non capita a tutti di ritrovarsi al volante di una monoposto di Formula 1 sulle strade in cui si è cresciuti. Passando davanti al bar in cui ti incontri con gli amici, facendo il percorso che seguivi per andare a scuola, e magari scorgendo dall'abitacolo anche la propria casa. Il Gran Premio di Montecarlo che si svolgerà questo fine settimana ha regalato questa unica possibilità a tre piloti nati a Monaco nel corso della sua lunga presenza nel Mondiale F1: Louis Chiron negli anni Cinquanta, Olivier Beretta nel 1995 e nelle ultime stagioni, Charles Leclerc. Volendo allargare la visione, aggiungiamo Stefano Coletti, ex protagonista di tante gare GP2, e Stephane Richelmi, ex pilota della World Series Renault 3.5, due categorie che per diverso tempo sono andate in scena nel Principato come contorno della F1.

Leclerc non ha mai avuto troppa fortuna nel Gran Premio di casa. Nella sua prima volta sul tracciato monegasco, nel 2017 in Formula 2, ha conquistato la pole, ma mentre pareva lanciato verso la vittoria in gara 1, si dovette ritirare per un problema ad una sospensione. Nella seconda corsa di quel weekend, altro ritiro. Arrivato in Formula 1 con la Sauber Alfa Romeo nel 2018, per un guasto ai freni tamponò nel finale del Gran Premio Brendon Hartley all'uscita del tunnel. E nella sua prima volta a Monaco con la Ferrari, nel 2019, per un errore di strategia Leclerc non ha neppure superato la Q1 in qualifica e in gara non è andata meglio. Mentre tentava una rimonta complicata dalla 16esima posizione, ha commesso un errore urtando il rail e dovendosi fermare. Nel 2020 a Monaco non si è corso per via del Covid, ma ora Leclerc ha la possibilità di poter raccogliere qualcosa di buono nel suo Gran Premio. La Ferrari sta ottenendo prestazioni interessanti, Leclerc in qualifica è sempre molto incisivo e chissà che nella roulette della gara monegasca Charles non riesca a sorprenderci.