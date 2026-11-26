«Mi sono assunto le responsabilità per Las Vegas, ma sono d'accordo con Vasseur sul fatto che il contatto tra due Ferrari sia inaccettabile. Io e Lewis abbiamo già parlato per trovare la soluzione e credo che il nostro rapporto fuori sia molto forte». Lo ha affermato Charles Leclerc durante la conferenza stampa del giovedì in Qatar, alla vigilia della penultima prova del Mondiale di Formula 1.

Il confronto con Hamilton dopo Las Vegas. Tornando sull'episodio che lo ha visto protagonista con Lewis Hamilton nell'appuntamento di Las Vegas, il pilota monegasco ha spiegato che la dinamica vista in gara va affrontata sul piano della gestione in pista, pur evitando di riaprire la cronaca dell'incidente: «La cosa si è riproposta in pista e lì c'è da trovare la soluzione, ma non voglio tornare sull'incidente. Siamo due piloti forti che vogliono chiudere l'uno davanti all'altro. Purtroppo di recente sono accaduti troppi eventi come questi». Senza entrare nel dettaglio delle regole d'ingaggio, Leclerc ha ribadito la necessità di intervenire per limitare i rischi: «Non posso approfondire né parlare delle regole d'ingaggio, ma la cosa più importante è trovare una soluzione per evitare problemi il più possibile».

Il bilancio della stagione e il finale di Mondiale. Nel tracciare un quadro dell'annata in corso, Leclerc ha definito il campionato «impegnativo» per tutti i piloti al via: La fase centrale: un tratto di stagione complesso in cui alcuni aspetti della monoposto non gli consentivano di sentirsi pienamente a proprio agio. La crescita recente: un miglioramento progressivo della vettura e un feeling giudicato «abbastanza buono» in vista delle ultime due gare in calendario, con l'obiettivo di chiudere il Mondiale con un buon risultato.