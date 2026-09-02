Leclerc: «Tifosi Ferrari a Monza valgono qualche cavallo in più». Hamilton: «Abbiamo auto per lottare, l'anno scorso no»

«Ogni volta che veniamo qui é un'emozione unica, sono cresciuto da tifoso ed é ancora più speciale da pilota. I tifosi Ferrari a Monza valgono qualche cavallo in auto in più". Lo ha detto il pilota della Ferrari Charles Leclerc, arrivando a Palazzo Reale a Milano per l'evento 'Peroni Nastro Azzurro 0.0% Drive to Monza', trasmesso da Sky. «Una vittoria a Monza sarebbe il top - aggiunge Leclerc -, questa é una settimana unica, piena di esperienze con la gente. Ci danno una spinta incredibile, speriamo di ripagarvi con una vittoria. Noi ci crediamo». A Leclerc é stato fatto notare che con il nuovo contratto supererà il record di Schumacher come presenze in Ferrari: «Michael é una leggenda, rappresenta qualcosa di speciale. Non sarà mai eguagliato, é un'icona. Il numero di gare é importante ma le vittorie lo sono ancora di più e su quello devo ancora lavorarci».

«Lo scorso anno non avevamo la macchina per lottare a Monza, quest'anno invece sì". Lo ha detto il pilota della Ferrari, Lewis Hamilton, arrivando a Palazzo Reale a Milano per l'evento 'Peroni Nastro Azzurro 0.0% Drive to Monza', trasmesso da Sky. "È fantastico, é intenso, è caldissimo - ha aggiunto Hamilton -, c'è così tanta energia positiva. Il mio primo successo a Barcellona è stato meraviglioso ma io guardo sempre avanti. Abbiamo tutti un obiettivo e il mio é riportare la Ferrari al top». Hamilton, che commosso ha indicato il cartellone di un tifoso che ricordava il suo cane Roscoe, ha poi fatto salire la madre sul balcone di Palazzo Reale: la signora Carmen é stata accolta con un'ovazione, come se anche lei fosse un pilota Ferrari.