«Hamilton firmerà entro la settimana con la Mercedes». Eddie Jordan: non ce lo vedo ad arrivare fino a febbraio

Lewis Hamilton concorderà con la Mercedes un nuovo contratto entro la fine della settimana. Lo riferisce il Daily Mail, citando l'ex manager di Formula 1 Eddie Jordan. «Credo che Lewis firmerà entro una settimana. Non ce lo vedo ad arrivare fino a febbraio», queste le parole di Jordan. Il precedente contratto - da 40 milioni di sterline annui - è infatti scaduto lo scorso 31 dicembre, e la notizia di un rinnovo non ancora alle porte ha dato vita a un susseguirsi di rumours. Dei rumours che si sono amplificati quando il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha sottolineato che una soluzione non era imminente.

Poi Jordan ha parlato del futuro del sette volte campione del mondo, e di quello della Mercedes aggiungendo: «Dove va la Mercedes, dopo Lewis? Naturalmente possono scegliere chiunque, ma questo non è il modo in cui Toto opera». Secondo l'ex manager, Toto Wolff «vuole essere lì con l'uomo del momento, vuole essere lì con il re dei re in Formula 1, e questo è Lewis Hamilton», ha concluso.

