Lewis Hamilton si toglie la tuta e diventa stilista: disegnerà una collezione di occhiali Police

ROMA - Lewis Hamilton si lancia nel mondo della moda, ma non come modello bensì come stilista. L'ccasione è l'accordo di sponsorizzazione tra Police, brand lifestyle di proprietà del Gruppo De Rigo, con il team Mercedes-AMG, scuderia del cinque volte campione del mondo di Formula 1. Proprio l'annuncio dell'accordo è stata l'occasione per rivelare la prossima realizzazione di una collezione eyewear disegnata in partnership con il poliedrico pilota britannico, che ha fatto degli occhiali uno degli accessori identificativi del proprio look. Police è diventato official team supplier della scuderia Mercedes-AMG Petronas Motorsport e grazie a questa partnership i piloti e il team di gara indosseranno occhiali da sole e montature da vista del brand. Il logo Police sarà visibile in entrambi i lati del casco dei piloti Lewis Hamilton e Valtteri Bottas oltre che nel box, e comparirà su tutti i materiali di marketing della scuderia.