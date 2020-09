​Lewis Hamilton entra con il suo team X44 nella Extreme E, il campionato dei super Suv elettrici

Lewis Hamilton entra nella Extreme E, la nuova categoria elettrica del motorsport fuoristradistica che prenderà il via il prossimo gennaio, con un team proprio. Il 6 volte campione del mondo di Formula 1 ha infatti annunciato che sta creando una squadra che sarà tra le 12 che prenderanno parte alla prima edizione del primo campionato di suv elettrici: si chiamerà X44, un chiaro riferimento al numero che l’asso britannico porta sulla propria monoposto Mercedes e al quale evidentemente attribuisce un potere scaramantico.



Hamilton sarà solo il fondatore del team e, in alcun caso, si siederà al volante della Odissey 21, il mezzo che sarà costruito dalla Spark, dotato di 2 motori per 400 kW di potenza e uno 0-100 km/h in 4,5 s., e che sarà messo a disposizione di ciascuna squadra. Come è noto, il campionato toccherà luoghi remoti del pianeta nei quali tuttavia sono già evidenti gli effetti dei cambiamenti climatici originati dall’inquinamento umano quali la deforestazione, la desertificazione e la crescita del livello dei mari. Le gare si svolgeranno per eliminatorie con scontri diretti e, per regolamento, ciascuna squadra, dovrà avere un pilota di sesso maschile e uno femminile assistiti da 7 tecnici.



Il calendario prevede cinque date: Lago Rosa in Senegal (22-24 gennaio), Sharaan in Arabia Saudita (4-6 marzo), Kali Gandaki Gorge in Nepal (6-8 maggio), Kangerlussuaq in Groenlandia sul ghiacciaio di Russel (27-29 agosto) e Santarem in Brasile nel mezzo della foresta amazonica (29-31 ottobre). La X44 è l’ottavo team annunciato e si aggiunge a: Abt Sportsline, Andretti United Extreme E, Chip Ganassi Racing, HWA Team, QEV Technologies, Techeetah e Veloce Racing. Alcuni di questi partecipano anche alla Formula E, altri sono nomi ben noti al mondo del motorsport, altri ancora hanno alle spalle importanti costruttori che, così come hanno fatto per le monoposto elettriche, potrebbero subentrare successivamente in veste ufficiale.



La presenza di Lewis Hamilton come titolare di uno dei team rappresenta dunque un ulteriore elemento di interesse per questa nuova serie che sta nascendo sotto la spinta degli stessi organizzatori della Formula E. «La Extreme E mi ha attratto davvero per la sua attenzione all’ambiente. Ognuno di noi – ha continuato il pilota di Formula 1 – ha il potere di fare la differenza e per me ha un grande significato che io possa usare il mio amore per le competizioni insieme all’amore per il nostro pianeta per avere un impatto positivo. Come fondatore di X44, cercherò di costruire il mio tema intorno a valori importanti quali la sostenibilità e l’eguaglianza».



Ovviamente entusiasta Alejadro Agag, fondatore prima della Formula E e poi della Extreme E della quale è anche amministratore delegato. «Siamo felicissimi di dare il benvenuto a Lewis Halmilton e al suo team X44. Lewis – ha concluso l’uomo d’affari spagnolo – è uno dei piloti che ha vinto di più di tutti i tempi e siamo entusiasti di vedere quali risultati avrà con il suo team dentro e fuori la pista sotto la sua guida. La Extreme E dà a Lewis un grandissimo benvenuto nella sua famiglia!»