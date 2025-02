Lewis Hamilton, esce la biografia di Frank Worrall. Dalle vittorie in go-kart al sogno di diventare il più veloce di tutti

Il racconto di come Lewis diventò Hamilton. Esce per Limina la biografia del pilota più vincente della storia, che dal 2025 sarà nel team Ferrari, scritta dal giornalista sportivo inglese Frank Worrall. «Ai ragazzi di tutto il mondo dico: sognate l'impossibile» afferma Hamilton, sette volte campione del mondo, oltre cento pole position, più di duecento volte sul podio in Formula 1. Nel libro Worrall racconta i sacrifici del padre, le vittorie in go-kart e quel sogno: diventare il più veloce di tutti. Un viaggio incredibile nella storia di un uomo che ha raggiunto e superato i propri miti, infranto ogni record e cambiato le regole del gioco.

Leggenda vivente, viene raccontato non solo il campione Hamilton, ma un uomo capace di tornare più forte di prima dopo ogni caduta, consapevole del proprio talento e delle proprie capacità; un punto di riferimento per tanti, un'icona per milioni di persone, e un idolo per i ragazzi ai margini, com'era lui stesso da bambino. Dagli insegnamenti del nonno, immigrato in Inghilterra dai Caraibi negli anni Cinquanta e vittima del razzismo imperante, al padre Anthony, che sacrificò ogni cosa per dar spazio al talento di Lewis; dal rapporto viscerale tra lui e il fratello Nic al divorzio dei genitori; dai successi nelle competizioni minori al glorioso debutto in Formula 1, fino alla fama mondiale, ai pettegolezzi sulla sua vita privata e alla nomina a baronetto da parte della regina Elisabetta, l'autore del libro unisce testimonianze e racconti in prima persona. Ci sono anche i commenti a caldo dopo le gare, interviste e approfondimenti, per raccontare la vita eccezionale del pilota.