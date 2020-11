Hamilton, settima corona per il Re Nero: eguaglia Schumacher, è il pilota più vincente di tutti i tempi

Vince sempre lui. Immenso. Nel giorno del suo settimo titolo, il Re Nero si accovaccia a fianco del mitico Michael Schumacher che, sette anni fa, gli cedette la sua Mercedes per far aprire all’inglese la più gloriosa epopea della Formula 1. Mai nessuno ha vinto così tanto. Mai nessuno l’ha fatto con la stessa macchina, di fila. Senza riprendere fiato. Doveva essere un giorno speciale, Lewis l'ha trasformato in una pagina di una leggenda, dove un eroe combatte contro valorosi guerrieri che non hanno alcuna chance...

