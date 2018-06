Lexus, sorpasso all’ultimo giro: prima vittoria al Blancpain GT Series al Paul Ricard

LE CASTELLET - Prima storica vittoria, sul circuito francese di Le Castellet, per il team Lexus gestito dalla Emil Frey Racing nel campionato della Blancpain GT Series Endurance Cup. Quando i giochi sembravano ormai fatti, lo spagnolo Albert Costa, che divideva il sedile con Christian Klien e Marco Seefried, ha preso il comando a mezzo giro dal termine della gara, sorpassando la Bentley guidata da Jules Gounon, e ha tagliato il traguardo in testa nella 1000 km del Paul Ricard a bordo della sua Lexus RC F GT3.

«Ancora non riusciamo a crederci – ha dichiarato Lorenz Frey, team principal della Emil Frey Racing, la struttura che cura l’auto giapponese -. Abbiamo vinto la mille chilometri del Paul Ricard in uno dei Campionati GT più prestigiosi al mondo. L’ultimo giro è stato ricco di adrenalina, nessuno avrebbe pensato che dopo sei ore saremmo stati così vicini alla vittoria. Ora abbiamo definitivamente dimostrato che abbiamo un team molto forte e abbiamo avuto l’occasione di esaltare le prestazioni della Lexus. Un grande ringraziamento a tutta la squadra, che ha lavorato molto duramente per raggiungere questo risultato”.

La gara è stata avvincente fin dall’inizio, con 51 auto in pista e una lotta serrata sin dalla prima curva. Christian Klien, a bordo della Lexus n. 14, ha raggiunto subito la seconda posizione, mentre il suo compagno di squadra Stéphane Ortelli sulla Lexus n. 114, è passato dall’ottavo al terzo posto in pochi giri e ha battagliato per tutta la gara testa a testa con l’Audi di Dries Vanthoor.

Dopo il primo pit-stop Costa Balboa è entrato in gara a bordo della Lexus n. 14, con un distacco di 3,7 secondi dal leader e a fine giornata entrambe le Lexus RC F GT3 promettevano di salire sul podio. Norbert Siedler si è reso protagonista di un aspro duello con la Bentley numero 7, ma a seguito di un piccolo contatto si è dovuto accontentare della quarta posizione. Ortelli ha rilevato la 114 al 91° giro, ma dopo aver avuto un contatto con un’altra vettura è stato costretto a entrare nei box per danni allo sterzo. Nonostante lo straordinario lavoro dei meccanici, non è stato possibile lottare per i primi posti e il team ha utilizzato le ore rimanenti per testare e preparare il momento clou della stagione, la 24 ore di Spa.

Nel frattempo, Marco Seefried ha mantenuto la quarta posizione con l’altra Lexus e ha consegnato l’auto a Costa Balboa per l’ultima ora di gara. Quando la Ferrari numero 72 ha subìto un guasto al motore e la seconda McLaren è stata penalizzata con un drive-through, il team Lexus si è trovato improvvisamente in seconda posizione. E da questo momento la lotta per la vittoria si è fatta incandescente.

A otto minuti dallo sventolio della bandiera a scacchi Costa Balboa si trovava dietro alla prima Bentley. A mezzo giro dalla fine della corsa gli era negli scarichi. Lo spagnolo ha preso il comando con un sorpasso decisivo in curva 10. In tal modo è stato assicurato un’incredibile e storico successo alla Lexus nella Blancpain GT Series. Un successo che viene dopo il terzo posto a Silverstone, e che consente alla Emil Frey Lexus Racing di insediarsi in testa alla classifica dei team nella Endurance Cup e di guardare con ottimismo all’evento clou della stagione, la 24 Ore di Spa.

Questa la classifica finale (primi 10) della 100 km del Paul Ricard: 1) Costa/Klien/Seefried (Lexus RCF) – Emil Frey – 176 giri in 6h00’29”709. 2) Pepper/Gounon/Kane (Bentley Continental) M- Sport a 2”315. 3) Barnicoat/Ledogar/Watson (McLaren 650S) Garage 59 a 43”'827. 4) Jaeger/Christodoulo/Marciello (Merceds AMG GT3) AKKA a 47”056. 5) Ordonez/Buncombe/Parry (Nissan GT-R) RJN a 53''772. 6) Gachet/Haase/Winkelhock (Audi R8) Sainteloc a 1’58”291. 7) Petrov/Bulatov/Meadows (Mercedes AMG GT3) SMP a 55”594. 8) Tambay/Fumanelli/Fraga (Mercedes AMG GT3) Strakka a 1'04''061. 9) Buhk/Parente/Goetz (Mercedes AMG GT3) Strakka a 1'08''059. 10) Makowiecki/Dumas/Werner (Porsche 911) Manthey a 1'19''343.