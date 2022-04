Liberty Media allarga l'accordo con Twitter, la F1 ha sempre più successo sui social media

Conclusa nel 2016 l'epoca di oscurantismo di Bernie Ecclestone, il quale non capiva l'importanza di promuovere la F1 sui social media (gravissimo errore), puntando soltanto sulle televisioni ed evitando così di coinvolgere le nuove generazioni, con Liberty Media per fortuna tutto è cambiato. Twitter, Instagram, Facebook, Tik Tok, Snapchat, Twitch, Youtube, un sito internet dedicato con tante notizie e curiosità, per non parlare degli splendidi documentari realizzati da Netflix, oggi la F1 è presente su tutte le piattaforme possibili ed è riuscita ad attirare un impressionante numero di giovani.

Nel 2021, considerando anche le piattaforme social cinesi (Weibo, WeChat, Toutiao e Doulyn), si è verificato sui social sopra citati un aumento impressionante del 49 per cento, per un totale di 49.100.000 utenti coinvolti. Video, foto, sondaggi, interviste, quiz, approfondimenti, sono ciò che di settimana in settimana, senza sosta, anche quando il campionato è fermo, vengono postati sui social da un team enorme di persone che aggiorna costantemente i vari social.

Sulla base di questo successo planetario, Liberty Media ha ampliato l'accordo con Twitter, utilissimo per le informazioni che l'account F1 ufficiale fornisce agli utenti durante i weekend delle gare, per postare un maggior numero di video. interviste e contenuti d approfondimento. Attualmente sono 7,5 milioni gli utenti che seguono su questo social la F1 e la crescita di tweet generati nel 2021 è stata impressionante, con un aumento rispetto al 2020 del 63 per cento. Twitter ha comunicato che il 65 per cento degli utenti F1 ha meno di 35 anni.

Ashwin Desai, responsabile dei diritti digitali della Formula 1, ha commentato: “Siamo davvero entusiasti di estendere questa partnership di lunga data e di portare alla nostra comunità ancora più contenuti. Twitter è la piattaforma su cui si ritrovano i nostri fan per arrivare al cuore dell’azione e il nostro output migliorato contribuirà a generare ancora più conversazioni in questa nuova era della F1”. Il social con maggiore seguito è Instagram: l'account F1 ufficiale conta 18,4 milioni di followers, segue Facebook con 11,9 milioni, Twitter come detto 7,5 milioni, Youtube 7,3 milioni. Con minor seguito, ma sempre in costante crescita, Tik Tok, Twitch e Snapchat.