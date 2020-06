Liberty Media conferma il calendario 2020 per le gare europee, in definizione le date successive

Oggi, martedì 2 giugno, Liberty Media e la FIA hanno pubblicato quello che sarà il calendario europeo 2020 del Mondiale F1. E che rispecchia quanto da noi riportato lo scorso 23 maggio, ovvero lo spostamento del GP di Ungheria al 19 luglio, dalla iniziale data del 23 agosto, il doppio GP di Silverstone in agosto e Barcellona a ferragosto anziché il 9 dello stesso mese. Dunque, venerdì 3 luglio finalmente torneranno ad accendersi i motori delle venti monoposto di F1, e lo faranno per le due sessioni di prove libere del GP di Austria sul circuito Red Bull Ring di Spielberg. Programma inalterato, con la terza sessione di libere il sabato mattina, la qualifica il sabato pomeriggio e la gara la domenica. Il 12 luglio, altro GP sul medesimo circuito, ma cambia la denominazione in Gran Premio della Stiria. Poi, spostamento nella vicina Budapest per il GP di Ungheria del 19 luglio. Una settimana di riposo, e si ritorna in pista a Silverstone il 2 agosto per il GP di Gran Bretagna, tracciato che ospiterà la F1 anche il weekend successivo con la denominazione di GP 70° anniversario della stessa Formula 1, nata nel 1950. Il 16 agosto, GP di Spagna sul tradizionale circuito di Montmelò, 30 km da Barcellona, poi 30 agosto GP del Belgio sulla bellissima pista di Spa, e infine il 6 settembre il GP di Italia a Monza.

Fin qui sono otto corse, da regolamento FIA basterebbero per dichiarare valido il campionato e decretare un vincitore finale. Ma le intenzioni di Liberty Media sono ben diverse. Come abbiamo riportato il 23 maggio, il 20 settembre si vorrebbe andare a Baku, in Azerbaijan, ma in questi giorni sono sorte problematiche relative al tracciato cittadino. Il 27 settembre, c'è la Russia, con Sochi. In barba alla situazione Covid-19 piuttosto grave che sta vivendo quel Paese, gli organizzatori avrebbero addirittura fatto sapere di voler aprire le tribune al pubblico. Per il 4 ottobre, le intenzioni sono quelli di volare in Cina per il GP di Shanghai per poi spostarsi in Giappone l'11 ottobre per correre a Suzuka. Ma il Paese del Sol Levante sembra aver cambiato idea e già ha cancellato la gara Moto GP. Vedremo... Poi, la trasferta nelle Americhe, con Austin (Texas) il 25 ottobre, Città del Messico l'1 novembre, San Paolo del Brasile l'8 novembre. Se fino a un mese fa queste tre gare potevano essere fattibili, la situazione Covid-19 di Messico e Brasile, nonché degli stessi USA, lascia presagire che questi appuntamenti potrebbero saltare. Dal Vietnam, invece, non si vuole rinunciare al primo GP di Hanoi della storia, in programma il 22 novembre, poi finale tranquillo in Bahrain, doppia gara a Sakhir il 29 novembre e il 6 dicembre, ed Abu Dhabi il 13 dicembre.

Liberty Media potrebbe organizzare una seconda data per Abu Dhabi in sostituzione di quelle gare a rischio, così come aumentare le prove in Europa. Come avevamo già riportato il 30 aprile, Imola rimane una serie candidata alternativa assieme a Hockenheim, ma anche il Portogallo con Estoril e Portimao ha lanciato la propria candidatura. Rimane fuori l'Olanda, che doveva tornare in calendario con Zandvoort quest'anno trascinata dall'onda Max Verstappen, ma considerando che avevano già venduto tutti i biglietti (oltre 3 milioni le richieste pervenute), gli organizzatori si rifiutano di ospitare una gara senza pubblico. Fuori dal calendario anche Singapore. Chase Carey, presidente di Liberty Media, ha dichiarato che entro una ventina di giorni potrebbe essere diramato un calendario completo e definitivo.



CALENDARIO

5 luglio - Spielberg (GP Austria)

12 luglio - Spielberg (GP Stiria)

19 luglio - Budapest (GP Ungheria)

2 agosto - Silverstone (GP Gran Bretagna)

9 agosto - Silverstone (GP 70° anniversario)

16 agosto - Barcellona (GP Spagna)

30 agosto - Spa (GP Belgio)

6 settembre - Monza (GP Italia)

Date da confermare

20 settembre - Baku

27 settembre - Sochi

4 ottobre - Shanghai

11 ottobre - Suzuka

25 ottobre - Austin

1 novembre - Città del Messico

8 novembre - San Paolo

22 novembre - Hanoi

29 novembre - Sakhir

6 dicembre - Sakhir

13 dicembre - Yas Marina