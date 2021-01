È ufficiale, Gp Imola torna in calendario: in pista il 18 aprile. Liberty Media ha rinviato GP di Cina

Ora è ufficiale: l'Italia nel 2021 ospiterà due Gran Premi di Formula 1: il classico appuntamento di Monza, che si svolgerà il 12 settembre, mentre per il secondo anno consecutivo torna in calendario il GP dell'Emilia Romagna a Imola. Inizialmente, Liberty Media non aveva inserito il circuito imolese tra i ventitre programmati per la stagione, ma problemi (sempre dettati dal Covid-19 e alle relative trasferte) nati con gli organizzatori del GP di Cina a Shanghai, che hanno per il momento estromesso tale evento, hanno aperto le porte ad una seconda gara nella terra della Ferrari. L'Italia diviene così l'unico Paese nel quale si svolgeranno due Gran Premi.

Non male proprio come inizio per Giancarlo Minardi, ex proprietario della omonima squadra che per tanti anni ha corso in F1 e che da poche settimane è stato nominato nuovo presidente dell'autodromo di Imola, e anche per Stefano Domenicali, da quest'anno numero uno di Liberty Media al posto di Chase Carey. L'ex team principal Ferrari, ha fatto sapere che comunque stanno continuando a dialogare con gli organizzatori di Shanghai per cercare di trovare una data per il GP della Cina. Nel caso di un esito positivo, le gare salirebbero così a 24, ma è lecito attendersi ulteriori novità per le prossime settimane in quanto Giappone, USA, Messico e Brasile sono a rischio Covid-19.

Intanto, è anche stato confermato che il Mondiale F1 2021 inizierà in Bahrain il 28 marzo, sul circuito di Sakhir. Definitivamente rinviata la prima tappa in calendario, che si doveva tenere in Australia il 21 marzo. La gara di Melbourne verrà recuperata il 21 novembre. Questo spostamento di date, ha modificato il calendario: il GP del Brasile dal 14 novembre è stato anticipato al 7 novembre mentre i GP in Arabia Saudita (per la prima volta si correrà in tale Paese) ed Abu Dhabi, sono stati spostati in avanti di una settimana: si correrà il 5 dicembre a Jeddah e il 12 dicembre a Yas Marina. Con l'avvio della stagione in Bahrain, saranno cancellati i test pre campionato in programma a Barcellona dall'1 al 3 marzo. Le prove si terranno direttamente in Bahrain due settimane prima del Gran Premio.

Nel nuovo calendario c'è anche una data da confermare ed è quella del 2 maggio. Inizialmente era quella del 25 aprile, in cui si sarebbe dovuto gareggiare in Vietnam. Ma per il secondo anno consecutivo, il Paese asiatico è rimasto escluso e l'inedito tracciato cittadino di Hanoi rimarrà nuovamente senza monoposto di F1. Il motivo però, non è da ricercare nel Covid-19, bensì in uno scandalo che ha travolto un funzionario chiave dell’organizzazione, Nguyen Duc Chung, già sindaco di Hanoi. Chung è stato arrestato ad agosto con l’accusa di corruzione e presunta appropriazione di documenti di stato segreti. Con il Vietnam fuori gioco, entra in campo con ogni probabilità Portimao, in Portogallo, altro splendido circuito a lungo snobbato, ma entrato nel giro F1 lo scorso anno. Non è un caso che Liberty Media abbia spostato la data libera al 2 maggio, ovvero una settimana prima del GP di Spagna a Barcellona, per creare una trasferta tutta iberica. Nei prossimi giorni dovrebbe essere annunciato anche il reintegro di Portimao.

Il nuovo calendario 2021

28 marzo - Sakhir (Bahrain)

18 aprile - Imola (Emilia Romagna)

2 maggio - Da confermare

9 maggio - Barcellona (Spagna)

23 maggio - Montecarlo (Monaco)

6 giugno - Baku (Azerbaijan)

13 giugno - Montreal (Canada)

27 giugno - Le Castellet (Francia)

4 luglio - Spielberg (Austria)

18 luglio - Silverstone (Gran Bretagna)

1 agosto - Budapest (Ungheria)

29 agosto - Spa (Belgio)

5 settembre -Zandvoort (Olanda)

12 settembre - Monza (Italia)

26 settembre - Sochi (Russia)

3 ottobre - Marina Bay (Singapore)

10 ottobre - Suzuka (Giappone)

24 ottobre - Austin (USA)

31 ottobre - Città del Messico (Messico)

7 novembre - Interlagos (Brasile)

21 novembre - Melbourne (Australia)

5 dicembre - Jeddah (Arabia Saudita)

12 dicembre - Yas Marina (Abu Dhabi)