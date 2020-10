Live F1, Diretta GP Portogallo: Hamilton deve guardarsi da Verstappen, la Ferrari sogna il podio

Un circuito bellissimo quello di Portimao, in Portogallo, con salite e discese, curve veloci, e mai frequentato negli ultimi anni dai team della Formula 1. Conseguenza principale, la fatica nel trovare il giusto bilanciamento delle monoposto da parte degli ingegneri e anche se alla fine la prima fila è sempre della Mercedes, con Lewis Hamilton in pole e Vallteri Bottas secondo, i distacchi sono stati contenuti. Max Verstappen con la Red Bull-Honda è terzo a neanche tre decimi dal poleman mentre fantastico quarto è Charles Leclerc con la Ferrari ad appena quattro decimi da Hamilton.

Formula 1, pole di Hamilton davanti a Bottas sul circuito di Portimao. Leclerc quarto

Mai negli ultimi Gran Premi il divario della SF1000 dalla Mercedes è stato così ridotto. Merito dei nuovi sviluppi finalmente azzeccati dalla Ferrari, ma anche di Leclerc che ha guidato benissimo. Al contrario, Sebastian Vettel è soltanto 15esimo e non esce dal tunnel in cui si è ficcato. Ormai il tedesco ha mollato gli ormeggi e non vede l'ora che la stagione finisca. Ma essendo un vero gentleman, Vettel ieri alla televisione tedesca ha reso omaggio al suo compagno: "Charles ha un grande talento ed è più bravo di me". Una presa di coscienza che non è da tutti, anche se poi ha aggiunto "in questo momento". Ovvero, Vettel si rende conto di stare attraversando un periodo difficile, essere stato scaricato ancora prima della gara inaugurale della stagione è stato un colpo durissimo che non ha saputo trasformare in rabbia agonistica. Anzi, lo ha scaricato completamente. Per questo motivo, Vettel attende con impazienza di spostarsi in Aston Martin, ora Racing Point, per il prossimo anno. Per la gara odierna, Hamilton dovrà guardarsi come sempre da Bottas, ma soprattutto dal grintosissimo Verstappen, ma vedremo cosa saprà ottenere la Ferrari. Il podio non sembra così impossibile, anche se negli ultimi GP la SF1000 in gara ha dimostrato di non avere il passo della qualifica.