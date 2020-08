Live F1, Diretta GP Spagna: Hamilton cerca l'allungo verso il settimo titolo iridato

Lewis Hamilton si gioca oggi un jolly importante nel GP di Spagna, sesto appuntamento stagionale. Partirà dalla pole e se Valtteri Bottas non lo infastidirà più di tanto, potrà lanciarsi verso l'ennesima vittoria compiendo un ulteriore passo in avanti verso la conquista del settimo titolo mondiale, che lo porterebbe ad affiancare Michael Schumacher in questa speciale graduatoria di super campioni. Sono 30 i punti di vantaggio che Hamilton vanta su Max Verstappen, 107 contro 77, mentre Bottas è terzo con 73 lunghezze.

Hamilton si prende la 92esima pole battendo Bottas, Ferrari sempre più a picco

Gli altri, distanti anni luce. La preoccupazione più grande della gara odieran, per tutti i venti piloti in griglia, è rappresentata dalle mescole Pirelli che come accaduto domenica scorsa a Silverstone, potrebbero degradarsi rapidamente considerando il caldo che sta facendo sul circuito di Montmelò, nei pressi di Barcellona. E considerando le difficoltà con gli pneumatici che hanno incontrato i piloti della Formula 2 nella gara 2 di questa mattina, il problema potrebbe presentarsi anche nel corso del Gran Premio di F1. Per quanto riguarda la Ferrari, nona con Charles Leclerc, la speranza è che il solito monegasco si inventi una corsa stellare come le due disputate in Gran Bretagna, anche se la nona posizione di partenza a 1"5 da Hamilton è piuttosto avvilente. Sebastian Vettel, undicesimo, ringhia e vuole rifarsi a tutti i costi.