Live F1, GP di Olanda diretta: Verstappen contro Hamilton, tutto si deciderà alla curva Tarzan?

Si deciderà tutto alla famosa curva Tarzan? La prima piega a destra dopo il via? Era da anni che la F1 non viveva momenti così intensi. La sfida iridata tra Lewis Hamilton, leader del mondiale, e Max Verstappen infiamma gli appassionati e fa tornare in mente storici duelli del passato. Il pilota Red Bull ha ottenuto una grande pole in qualifica, ma Hamilton ha concluso a soli 38 millesimi da lui. A Zandvoort, circuito di casa per Verstappen, sarà difficile superare e uno delle poche curve in cui si possono fare tentativi è proprio la Tarzan. Nella mente di tutti vi è quanto accaduto a Silverstone tra i due rivali, quando Hamilton urtò (non volutamente) Verstappen spedendolo contro le barriere ad alta velocità. Da quel giorno i rapporti personali tra i due si sono raffreddati e si limitano alle congratulazioni post qualifica e post gara. Sarà una corsa infuocata e contraddistinta dallo spettacolo del pubblico olandese, tutto per Max. Con le magliette arancioni, almeno 100mila spettatori spingeranno Verstappen verso la vittoria. Non si era mai visto in F1 una intera nazione così coinvolta per un proprio pilota. Perché i fans di Verstappen non si limitano ad invadere Zandvoort, bensì sono presenti in massa su tutti i circuiti europei e anche extra europei. Neanche ai tempi d'oro di Michael Schumacher o Sebastian Vettel, di Fernando Alonso o Ayrton Senna e Alain Prost. il tifo per loro si limitava ai circuiti nazionali. Nessun esodo, come accade con gli olandesi per Verstappen. Una cosa bellissima. Ma la gara vedrà altri protagonisti. Come Valtteri Bottas, terzo in partenza e voglioso di riscatto, ma anche Pierre Gasly, eccezionale quarto con l'Alpha Tauri. Le due Ferrari sono in terza fila e puntano al podio mentre da seguire è la gara di Antonio Giovinazzi, bravissimo a portare la non competitiva Alfa Romeo al settimo posto.