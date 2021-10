GP Turchia in diretta: vittoria di Bottas, Verstappen torna leader del mondiale

Finale: grande vittoria, la prima del 2021, di Bottas che precede Verstappen Perez Leclerc Hamilton Gasly Norris Sainz Stroll Ocon Giovinazzi Raikkonen Ricciardo Tsunoda Russell Alonso Latifi Vettel Schumacher Mazepin. Verstappen torna leader del mondiale

Bottas segna un altro giro più veloce, Verstappen è sicuro in seconda posizione con le spalle coperte dal compagno di squadra Perez

Giro più veloce alla tornata 56 per Bottas che oggi è scatenato ed ha assolto al proprio compito di tenere dietro Verstappen, ora a 11". Terzo Perez, poi Leclerc a 4"8 dal messicano. Hamilton è quarto a 4"8 dalla Ferrari ed ha messo metri preziosi tra sè e Gasly

55° giro - A tre giri dalla bandiera a scacchi Bottas porta a 9" il vantaggio su Verstappen mentre Hamilton fatica con le nuove gomme intermedie e deve difendersi da Gasly

53° giro - Bottas +8"4 Verstappen +27"2 Perez +33"5 Leclerc +35"4 Hamilton +37"0 Gasly +38"7 Norris. A 10" dall'inglese c'è Sainz, più lontano Stroll e Ocon chiudono la top 10

51° giro - Perez raggiunge e butta giù dal podio Leclerc, ora minacciato da Hamilton

Bottas tiene i 7" di vantaggio su Verstappen, Leclerc dopo il pit di Hamilton sale terzo davanti a Perez e all'inglese della Mercedes.

50° giro - A otto tornate dalla fine Hamilton decide di entrare ai box per non rischiare una foratura. Riparte con le intermedie

48° giro - Bottas conduce con 7"2 su Verstappen e 13" su Hamilton. Leclerc è quarto davanti a Perez Gasly Norris Sainz Ocon Stroll Ricciardo Giovinazzi Raikkonen Tsunoda Russell Alonso Latifi Vettel Schumacher Mazepin

Anche Verstappen passa Leclerc in grande difficoltà e il monegasco rientra ai box

46° giro - Bottas supera Leclerc alla curva 1 e diventa leader del Gran Premio

45° giro - Bottas è a mezzo secondo da Leclerc, Verstappen è a 7" e Hamilton a 11". Ricrodiamo che Leclerc e Hamilton stanno girando con le gomme con cui sono partiti

43° giro - Errore di Leclerc, Bottas a 2"4. Verstappen terzo a 9"4, Hamilton a 14"3. Quinto Perez poi Gasly Norris Ocon (senza sosta) Sainz Stroll Ricciardo Giovinazzi Raikkonen Tsunoda Russell Alonso Latifi Vettel Schumacher Mazepin

41° giro - Leclerc sempre primo con 5"3 su Bottas. Verstappen è terzo a 12"2 e Hamilton è quarto a 15"8. Il box Mercedes invita Hamilton al cambio gomme, ma l'inglese non si ferma

40° giro - Leclerc tiene la prima posizione senza cambio gomme e gli comunicano di provare ad arrivare fino alla fine senza sosta. Anche Hamilton sta provando a fare lo stesso

39° giro - Pit stop per Gasly e Stroll, proseguono con le intermedie

Vettel torna ai box, l'azzardo di montare le gomme slick non ha pagato e rimonta le intermedie

Leclerc non si è fermato ai box ed ora si trova in prima posizione

38° giro - Pit stop per Bottas e Perez, ripartono con le intermedie

37° giro - Pit stop lungo per Sainz, ai box anche Vettel che monta le slick medie, unico a farlo

36° giro - Pit stop per Verstappen che riparte con le intermedie

35° giro - Duello assoluto tra Perez e Hamilton con il messicano che si difende dagli attacchi della Mercedes facendo perfettamente il gioco di squadra a vantaggio di Verstappen

31° giro - Pit per Alonso, che sconta anche 5" di penalità per il contatto con Schumacher. Lo spagnolo riparte con le rain intermedie

30° giro - Bottas ha 4" di vantaggio su Verstappen mentre Leclerc rimane a 2"3 dalla Red Bull

27° giro - Bottas riporta a 3"7 il vantaggio su Verstappen mentre Leclerc è a 2"3 dall'olandese. Hamilton rosicchia altri decimi a Perez ed è a 2"

24° giro - Bottas sempre con 2"6 su Verstappen mentre Leclerc torna ad avvicinarsi all'olandese ed è a 1"8. Hamilton si porta a 2"8 da Perez

Errore di Tsunoda che si gira e scivola 13esimo

22° giro - Il primo a rientrare ai box per rimontare gomme intermedie è Ricciardo, rimasto nelle retrovie fin dal via.

20° giro - Bottas ha 2"6 su Verstappen e 5"2 su Leclerc. Perde terreno Perez, sempre quarto, e vede Hamilton a 3". Sainz nono cerca di raggiungere Stroll, a 2".

17° giro - Verstappen aumenta il ritmo e segna il giro più veloce ma rimane a 3" da Bottas mentre Leclerc è a 2"7 dalla Red Bull. Quarto sempre Perez che ha Hamilton a 4"9. Sesto Gasly poi Norris Stroll Sainz che ha passato Tsunoda. Vettel è 11esimo poi Ocon Giovinazzi Raikkonen Russell Ricciardo Alonso Latifi Mazepin Schumacher

Verstappen rimette 2"4 di vantaggio su Leclerc

La pista è ancora bagnata ma le gomme intermedie cominciano a soffrire un certo degrado

Hamilton spinge fortissimo e segna giri veloci a raffica

14° giro - Hamilton sale quinto scavalcando Gasly

13° giro - Bottas aumenta ancora il vantaggio su Verstappen: 3"6. Leclerc si avvicina alla Red Bull ed è a 1"7. Hamilton sesto avvicina Gasly mentre Sainz prende il decimo posto passando Vettel

10° giro - Bottas + 2"4 Verstappen +4"8 Leclerc +7"8 Perez +13"4 Gasly poi Hamilton che ha superato bene anche Norris. L'inglese della Mercedes è sesto

Hamilton supera Stroll per il settimo posto e mette nel mirino Norris

Sainz in gran spolvero passa anche Giovinazzi ed Ocon ed ora è 11esimo

Gasly viene penalizzato di 5" per il contatto alla prima curva dopo la partenza con Alonso

8° giro - Dopo un lungo duello, Hamilton supera Tsunoda e sale in ottava piazza

6° giro - Sainz supera anche Raikkonen e va 13esimo

4° giro - Bottas porta a 1"5 il vantaggio su Verstappen, Leclerc è terzo a 3"6, dietro di lui a 3" c'è Perez seguito da Gasly Norris Stroll Tsunoda Hamilton Vettel. Poi, Ocon e un ottimo Giovinazzi autore di una grande partenza. Sainz da 20esimo è già 14esimo.

Alonso ha mandato in testacoda Schumacher mentre Latifi si è girato da solo

Le immagini mostrano che Alonso si è girato perché toccato nella ruota posteriore sinistra da Gasly

1° giro - Bottas ha già 1"3 su Verstappen e 3" su Leclerc. Quarto Perez poi Gasly Norris Stroll Tsunoda Hamilton già salito nono, poi Vettel Ocon Giovinazzi Raikkonen Russell Alonso Sainz Ricciardo Mazepin Schumacher Latifi

Buona partenza di Bottas davanti a Verstappen e Leclerc, alla prima curva si gira Alonso, ma riparte

Pronti per il giro ricognizione. Pista bagnata e tutti con le gomme rain intermedie

Piove a Istanbul e tutte le strategie studiate per oggi dai dieci team presenti in Turchia verranno stravolte. Con Lewis Hamilton 11esimo per la penalità dovuta alla sostituzione della parte termica della sua power unit, sarà Valtteri Bottas a partire dalla pole, ma al suo fianco troverà Max Verstappen il quale vede la grande possibilità di riprendersi la vetta del Mondiale. Tra Hamilton e Verstappen ci sono appena 2 punti di differenza nella classifica generale. Ma chi punta a essere la sorpresa della giornata è Charles Leclerc che con la Ferrari partirà dalla terza piazzola della seconda fila. Carlos Sainz invece, si accomoderà in ultima fila per aver cambiato l'intera power unit ed è atteso a una bella rimonta. Grande attenzione anche su Pierre Gasly, quarto con l'Alpha Tauri-Honda. Tante comunque le incognite che si presentano per i 20 piloti al via.