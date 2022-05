Live F1, GP Spagna in diretta: Leclerc in pole, sarà duello con Verstappen (ma attenzione a Sainz e alle Mercedes)

L'atmosfera è bollente al Circuit de Catalunya, sede della sesta prova del mondiale F1. In prima fila ci sono loro, i due grandi duellanti di questo avvio di stagione, Charles Leclerc e Max Verstappen. Il monegasco della Ferrari ha siglato ieri una pole straordinaria dopo aver commesso un grave errore nel primo "push" mentre l'olandese della Red Bull non ha potuto replicare per un calo repentino di potenza. Leclerc guida il mondiale con 104 punti, Verstappen insegue con 85. A oggi, le vittorie se le sono divise loro due: tre successi per Max, due per Charles. Chi preme forte per salire sul gradino più alto del podio per la prima volta in carriera è lo spagnolo Carlos Sainz, spinto come non mai da una folla incredibile che ha invaso l'autodromo catalano. Sainz parte dalla terza piazzola e vedremo se riuscirà a beffare quanto meno Verstappen nel corso del 1° giro. Ma attenzione anche alla Mercedes i cui sviluppi portati in Spagna per la W13 hanno permesso di compiere un notevole balzo in avanti. George Russell ha fame di risultati e partirà quarto, Lewis Hamilton è sesto e sappiamo bene quanto sia abile nel leggere la gara. Tra di loro, Sergio Perez con la seconda Red Bull, anche lui da non sottovalutare.

Leclerc, una pole da fenomeno. Con la Ferrari piega Verstappen, tornano a ruggire le Mercedes