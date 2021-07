Live F1, GP Silverstone in diretta: Verstappen prova l'affondo nella tana di Hamilton, Ferrari punta al podio

Comunque la si giri, sono sempre loro a dettare legge in questo divertente Mondiale F1 2021. Max Verstappen e Lewis Hamilton hanno dato spettacolo a Silverstone, tappa del campionato in cui il format è stato rivoluzionato con la disputa della qualifica il venerdì nel tardo pomeriggio e la gara sprint del sabato, che ha determinato lo schieramento di partenza del Gran Premio odierno. Venerdì, al tramonto, Hamilton era stato il più veloce in qualifica battendo Verstappen per 75 millesimi e garantendosi la partenza dalla prima posizione nella corsa sprint di 17 giri. Ma al via, Hamilton si è fatto bruciare da Verstappen, che ha imboccato per primo la curva iniziale resistendo ai successivi attacchi del pilota inglese avvenuti durante tutto il 1° giro. Verstappen ha così vinto in tranquillità la prima gara sprint della storia del Mondiale F1 (esperimento che verrà ripetuto a Monza e San Paolo, se in Brasile si correrà...) precedendo Hamilton e incamerando 3 punti in più per la classifica iridata, 2 i punti presi dal britannico della Mercedes.

A Saturday #F1Sprint Victory Lap! 😃 But who'll be taking the big prize at Silverstone on Sunday - Max, Lewis, Valtteri... or someone else? 🤔#BritishGP 🇬🇧 @cryptocom pic.twitter.com/OAc80ssylR — Formula 1 (@F1) July 18, 2021

E grazie a quel successo, Verstappen e la Red Bull-Honda partiranno dalla pole per il Gran Premio vero, con Hamilton al suo fianco mentre in seconda fila ci sono Bottas e la prima Ferrari, quella di Leclerc, velocissimo. Terza fila tutta McLaren con Lando Norris e Daniel Ricciardo, poi una quarta fila nobile con i due ex campioni del mondo Fernando Alonso (Alpine) e Sebastian Vettel (Aston Martin). L'altra Ferrari di Carlos Sainz è decima, preceduta dalla Alpine di Esteban Ocon.

