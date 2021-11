GP del Messico, diretta F1: Verstappen prende il comando davanti a Hamilton, Bottas contatto

5° giro - Verstappen +1"6 Hamilton +3"2 Perez +4"5 Gasly +5"8 Leclerc +7"3 Sainz poi Giovinazzi Vettel Russell Raikkonen Alonso Mazepin Latifi Norris Ocon Stroll Ricciardo Bottas

La corsa riprende e Verstappen tiene la testa su Hamilton mentre Sainz supera Giovinazzi per la sesta posizione

Safety-car in pista, le immagini televisive evidenziano come Bottas non abbia attuato alcuna difesa su Verstappen nel lungo rettilineo

Ma alla prima curva Bottas si è girato, Ricciardo ha rotto il musetto ed entrambi sono entrati ai box ripartendo con gomme dure. Si fermano anche Tsunoda con la vettura danneggiata e Schumacher

Partenza incredibile di Verstappen che alla fine del lungo rettifilo, presa la scia delle Mercedes, passa tutti all'esterno della prima curva e va in testa davanti a Hamilton Perez Gasly Leclerc Giovinazzi (incredibile partenza) Sainz Vettel Russell Raikkonen Mazepin Alonso Latifi Ricciardo Ocon Norris Stroll.

Le venti monoposto sono in griglia di partenza pronte ad affrontare il giro di ricognizione. Con le gomme soft partono soltanto Tsunoda ed Ocon, a fondo griglia per la penalità causa sostituzione motore. Con loro anche Norris e Stroll, che hanno dovuto cambiare la power unit.

Tensione ad alta quota a Città del Messico. Il circuito dedicato ai fratelli Rodriguez è uno dei più alti al mondo trovandosi a ben 2.240 metri sul livello del mare, fatto che da sempre preoccupa i motoristi in quanto la rarefazione dell'aria è superiore al 30 per cento di quella che si può respirare a quota zero. A focalizzare l'attenzione in questo Mondiale 2021 pieno di emozioni sono sempre loro, Max Verstappen (leader della classifica generale) e Lewis Hamilton, che insegue a 12 punti.

L'inglese della Mercedes in qualifica ha colto il secondo tempo dietro al compagno di squadra Valtteri Bottas mentre l'olandese della Red Bull-Honda partirà dalla terza piazzola della seconda fila. Si annuncia una battaglia vera tra i due contendenti al titolo iridato e decisivo sarà subito il lungo rettifilo, 1.200 metri, che porta alla prima curva. Paradossalmente, chi parte dalla seconda fila, Verstappen e Sergio Perez, sarà favorito per via della scia che regaleranno chi si trova in prima fila. E addirittura Pierre Gasly dalla terza fila, con Carlos Sainz, potranno trarne vantaggio. Vedremo dunque se la ritrovata competitività della Mercedes in qualifica, dopo prove libere tutte in salita, verrà confermata anche in gara o se la Red Bull, favorita su questo tracciato, riprenderà il controllo della situazione. Ma per farlo, Verstappen e Perez dovranno superare Hamilton e Bottas...