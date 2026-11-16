Lombardi su Osella PA30 vince il Trofeo Nappi della Scuderia Vesuvio. A fine novembre finale al Napoli Racing Show

Achille Lombardi ha vinto la 20ª edizione del Trofeo Natale Nappi, tradizionale evento di fine stagione organizzato dalla Scuderia Vesuvio, svoltosi il 14 e 15 novembre sul Circuito del Sele a Battipaglia. L’esperto pilota lucano, al volante della sua Osella PA30 V8 Zytek, ha firmato il successo assoluto con il tempo complessivo di 4’19”265 sui 5 giri, iscrivendo il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione per la terza volta. Alle spalle del pilota della Scuderia ViMotorsport-Team Puglia si è piazzato, staccato di 2”532, il siciliano Luigi Fazzino, al volante di una Osella PA2000 Turbo; terzo Francesco Colucci su Osella PA 21 Turbo.

Nella categoria ProtoBike la vittoria è andata ad Emanuele Schillace su Nova Proto 03 motorizzata Aprilia 1150, mentre tra le GT Super Cup si è imposto Sabatino Di Mare su Ferrari 296 Challenge (MRNC 12 Racing Team) davanti a Lucio Peruggini. Sul terzo gradino del podio il “padrone di casa” Giovanni Nappi, nipote di Ciro Nappi (storico fondatore, nel 1971, della Scuderia Vesuvio, assieme a Dario Cusani e a Geppino Cannella) e figlio di Piero Nappi, tuttora protagonista nel motorsport al volante di una Aston Martin. Nella gara intitolata alla memoria di suo nonno, Gianni Nappi ha difeso i colori della storica scuderia partenopea al volante di una Ferrari 296 Challenge, una delle 5 auto del Cavallino rampante che hanno animato lo spettacolo in un weekend spettacolare, disturbato ma non fermato dalla pioggia che nella mattinata di domenica ha messo a dura prova organizzatori e concorrenti e ha entusiasmato il pubblico accorso all’autodromo del Sele (1.700 metri di circuito tecnico e spettacolare).

Tra i protagonisti della 20ma edizione del Trofeo Nappi meritano di essere ricordati anche Romeo Cioffi, dominatore della Classe E2SC 1400 al volante della Radical Prosport del team The Giant Racing, impostosi davanti ad Antonio Staiano, Cataldo Esposito e Antonio Marzuillo; discorso simile per la Classe E2SC 1150 (ProtoBike), nella quale ha trionfato Emanuele Schillace su Nova Proto 03 Aprilia 1150, precedendo i vari Matteo De Luca, Carmine Falcione, Rosario Rimmaudo e Donato Serago.

Si è fatto notare anche Ettore Bassi, noto volto del cinema e della televisione, il quale ha partecipato al Trofeo Nappi al volante di una vettura sport prototipo Wolf confrontandosi, nella categoria Sport&Formula E2SC, con vari specialisti provenienti da cronoscalate, slalom e velocità in pista. “Sono da sempre appassionato di automobilismo e quando posso partecipo a gare in pista e su strada” dice l’attore originario della Puglia, ricordando che la passione per i motori gli è nata assistendo da ragazzo alla storica cronoscalata Fasano-Selva e seguendo le orme del padre Paolo (gareggiava negli anni 70 al volante di una Fiat 131 Abarth).

Nella GT SuperCup I la vittoria è andata al pilota della MRNC 12 Racing team Sabatino Di Mare, che ha preceduto Lucio Peruggini e Gianni Nappi, tutti al volante di Ferrari 296 Challenge. Nella GT Super Cup II si è imposto Francesco Montagna, al volante della Lamborghini Huracan. Altri vincitori, nelle varie categorie, sono stati, nella Classe 2000 Michele Mugavero, su Renault Clio Sport, Luigi Milo (Classe 1600) al volante di una Citroën Saxo VTS, davanti a Sabatino Isidoro Alessio, pure su Saxo, e Figliolia (Peugeot 106), tutti in gara per i colori della Vesuvio. Tra i “piccoli mostri” delle bicilindriche Gruppo 5 la vittoria è andata ad Argentiero, dominatore assoluto della categoria con pole position, record sul giro e successo sia in Gara 1 che in Gara 2. In Gruppo 2 il successo è andato a Cioffi.

Il Trofeo Natale Nappi ha celebrato nell’ultimo weekend la 20ma edizione, ma l’evento – vale la pena ricordarlo - nacque 50 anni fa, il 14 novembre 1976 a Vallelunga, dove si svolse la prima edizione vinta da Cosimo Turizio, portacolori della Vesuvio, la scuderia organizzatrice. E il pilota dello storico sodalizio, oggi guidato dall’instancabile Valentino Acampora (ha rilevato il marchio nel 2012) era domenica all’autodromo del Sele tra gli spettatori della manifestazione. Con lui il figlio Francesco, copilota della Porsche con la quale l’irriducibile veterano del motorsport è tuttora in lizza, all’età di 85 anni (!) per la vittoria nel Campionato italiano Autostoriche.

Con Turizio si sono ritrovati all’autodromo del Sele alcuni esponenti di quella che fu la Scuderia Vesuvio degli anni 70, l’epoca degli esordi e dei primi successi, tutti o quasi veterani avanti nell’età, a cominciare dal fondatore Ciro Nappi, dal direttore tecnico dell’epoca, Geppino Cannella, fino al socio con tessera 001 Vittorio Zagari e ad alcuni irriducibili appassionati come Riccardo Carafa, Maurizio Addati, Donato Grispello. Per tutti il presidente della Vesuvio dei giorni nostri ha fatto coniare una medaglia celebrativa del 20° Trofeo Natale Nappi, consegnata nel corso di una cerimonia che ha tributato i giusti onori anche ad Antonino Esposito dell’Autosport Sorrento.

Veterani e giovani emergenti dell’automobilismo campano si sono dati appuntamento a Napoli, dove nel weekend del 27-28-29 novembre è in programma, sul lungomare, la terza edizione del Napoli Racing Show, manifestazione che si annuncia spettacolare grazie alla formula delle gare a inseguimento, con tre macchine in pista per ogni turno e alla presenza – assicurano gli organizzatori – di auto e piloti di alto livello. Non sarà una gara di campionato, ma nei piani del suo inventore e promotore, Enzo Rivellini, “rappresenterà un altro passo avanti verso l’obiettivo finale, ovvero il ritorno della Formula 1, su un circuito cittadino, nella città che oggi ospita la Coppa America di vela e fino al 1962 ospitò il Gran Premio di Posillipo”.

Proprio mentre all’autodromo del Sele si ritrovavano giovani e veterani del motorsport in Campania, sui social imperversavano le ambiziosissime dichiarazioni dell’organizzatore del Napoli Racing Show, sbilanciatosi fino a definire Napoli “capitale del Mediterraneo degna di ospitare un Gran Premio”, a nominare il sindaco Gaetano Manfredi “driver della città che ci guiderà verso la Formula 1” e a impegnarsi per coinvolgere nell’ambiziosissimo piano anche Kimi Antonelli. Al neo campione del mondo – è stato anticipato – “verrà fatto omaggio di una maglia azzurra della squadra di calcio del Napoli e gli verrà ricordato di aver fatto le prime esperienze in pista sul circuito karting di Sarno, che sorge al confine tra le province di Napoli e Salerno”.