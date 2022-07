E' lotta per il quarto posto nel Mondiale costruttori: l'Alpine ha raggiunto la McLaren ed ora è battaglia

Le nuove regole tecniche che hanno portato a rivoluzionare le monoposto per la stagione 2022 del Mondiale F1, hanno modificato l'aspetto della classifica nelle prime posizioni, con il crollo della Mercedes e la rinascita della Ferrari mentre la Red Bull è rimasta stabile al vertice. Però, non ha prodotto un particolare salto in avanti delle squadre che occupavano le posizioni dalla quarta in giù. I primi tre posti della graduatoria costruttori sono sempre per loro: Red Bull, Ferrari e Mercedes. Per gli "altri", non rimane che combattere per la quarta posizione e se pareva tutto facile per la McLaren, le cose nel corso della stagione stanno cambiando. Il team di Zak Brown infatti, si è visto agganciare da una Alpine sempre più in crescita. Al giro di boa del Mondiale, la McLaren si è vista agganciare dai rivali a quota 81 punti. Il costruttore francese ha beneficiato della bontà degli ultimi sviluppi portati per la A522 mentre in casa McLaren le novità aerodinamiche introdotte non hanno portato alcun vantaggio. La MCL36 soffre poi un eccessivo "drag" che la rallenta nei tratti veloci.

C'è da rilevare che la McLaren sta pagando l'assoluta poca competitività di Daniel Ricciardo. L'australiano sembra aver perso il passo dei tempi belli e dopo un non positivo 2021, comunque raddrizzato dalla vittoria sorprendente di Monza, anche con la nuova monoposto le difficoltà rimangono. Ricciardo ha conseguito soltanto 17 punti mentre il suo compagno Lando Norris ne conta 64. Una differenza enorme e non determinata da guasti tecnici. Ricciardo proprio non riesce ad avere quel tocco magico che lo ha portato ad ottenere risultati eccezionali ai tempi della Red Bull. Più omogeneo invece, il rendimento dei piloti Alpine con Esteban Ocon forte di 52 punti (in Austria il suo miglior risultato, quinto) e con Fernando Alonso che vanta 29 punti, ma può lamentare un buon numero di ritiri. Se Ricciardo non cambierà passo, l'Alpine pare avere gioco facile nel confronto con la McLaren. Va anche rilevato che in tre Gran Premi, la McLaren non ha recuperato punti mentre l'Alpine ha un solo zero, a Imola.

Con il terzo posto irraggiungibile, che la Mercedes si tiene ben stretta con 237 punti, alle spalle di McLaren e Alpine è lontana di 30 punti la Sauber Alfa Romeo, poi ancora più in basso ci sono Haas ed Alpha Tauri. Il lavoro. Il lavoro da fare è ancora tanto in casa Alpine Renault, soprattutto la parte debole continua ad essere la power unit fin dai tempi in cui forniva i motori alla Red Bull, e per sperare di raggiungere i livelli dei primi tre team servirà ancora molto tempo. Ma intanto, la caccia al quarto posto è aperta e non è cosa da poco.