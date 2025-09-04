La Lotus 97T della prima vittoria di Senna torna in pista ad Assen. Al volante Chris Dinnage capo meccanico di Ayrton

In occasione del Tabac Classic GP, sul circuito di Assen, in Olanda, l'ex capo meccanico di Ayrton Senna, Chris Dinnage, sarà al volante della Lotus 97T con cui il campione brasiliano colse la sua prima vittoria in F1 in una gara bagnata sul circuito dell'Estoril, in Portogallo, nel lontano 1985. Una corsa che lo stesso Senna definì la migliore di una carriera in cui ha ottenuto 41 trionfi e tre titoli mondiali piloti. Nell'appuntamento olandese saranno presenti anche Bruno Senna, nipote di Ayrton, e l'ambasciatore brasiliano nei Paesi Bassi.

Dinnage, che nel tempo è stato capo meccanico anche di piloti del calibro di Elio de Angelis, Nelson Piquet, Mika Hakkinen, Johnny Herbert e Martin Donnelly, guiderà la monoposto di proprietà del Classic Team Lotus che, all'epoca, portò al debutto importanti evoluzioni aerodinamiche che hanno influenzato le vetture della massima formula nelle generazioni successive. «L'omaggio di Lotus ad Assen - ha dichiarato Clive Chapman, amministratore delegato del Classic Team Lotus - promette di essere un momento emozionante e storico, a conferma della duratura influenza di Senna nel motorsport».