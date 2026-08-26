Luca Marini, ufficiale il passaggio in Ktm Tech3 dal 2027. Dopo tre stagioni il fratello di Valentino Rossi lascia la Honda

Luca Marini passerà ai colori Tech3 dal 2027: ad annunciarlo proprio il team, che ha così svelato uno dei due piloti che formeranno la coppia in sella alle Ktm l'anno prossimo, quando entrerà in vigore il nuovo regolamento che darà il via a una nuova era per la MotoGP. Vincente in Moto2 e sul podio nella classe regina, il fratello di Valentino Rossi porta con sé una vasta esperienza: ha debuttato in MotoGP nel 2021, dopo aver concluso la stagione 2020 al secondo posto nella categoria intermedia. Dopo tre stagioni Marini lascia Honda sostituendo Enea Bastianini che ha firmato con Aprilia Trackhouse fino al 2028.

«Luca - spiega Guenther Steiner, Ceo di Tech3 - è un pilota che osserviamo da vicino. Siamo molto lieti di dargli il benvenuto in Tech3 a partire dal 2027. Porta con sé una grande esperienza, ma anche la mentalità e l'approccio giusti per quello che stiamo realizzando con la nostra realtà. Il 2027 sarà un grande momento di svolta per la MotoGP. Avere un pilota che può contribuire ai nostri progressi sarà fondamentale. Luca sa come si lavora a questi livelli, come collaborare con gli ingegneri, sviluppare la moto e spingere al massimo in circostanze difficili. Insieme a KTM stiamo entrando in un nuovo entusiasmante capitolo. Crediamo che Luca abbia la velocità, l'esperienza e la determinazione giusti per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi».