Luglio bollente a Vallelunga. Al Taruffi si vivono eventi importanti che culmineranno il week end del 23/24 nel WTCR

Luglio 2022 è il mese più caldo a Vallelunga, e non solo per temperature bollenti di questo periodo. In venti giorni al Taruffi si sta alternando eventi importanti, che culmineranno il week end del 23/24 nel WTCR, il campionato turismo che riporta un evento mondiale FIA a Vallelunga.

Dall’1 al 3 luglio, l’Italian F4 Championship Certified by FIA ha portato in pista ben 37 vetture, record stagionale. La serie italiana, frequentata tra gli altri da Lance Stroll e Mick Schumacher, si conferma punto di riferimento a livello internazionale nella sua nona stagione e le Tatuus F4 T-421 di nuova generazione, motorizzate con il propulsore Abarth T-Jet 1.4 da 180 Cv, aumentano di gara in gara.

Protagonista assoluto del round di Valelunga, il non ancora sedicenne Kimi Antonelli della Prema Racing. Il pilota bolognese, figlio d’arte, ha fatto l’en pein: tre pole position, il successo nelle tre gare e i tre giri più veloci in gara, balzando al comando della classifica assoluta davanti al proprio compagno di team il brasiliano Rafael Camara secondo in gara 1 e gara 3 e costretto al ritiro in gara 2. 36 i punti che, dopo il giro di boa della stagione, dividono i due piloti di Prema, seguiti a distanza dall’irlandese Alex Dunne.

Un terzo portacolori della Prema Racing, Charlie Wurz, figlio del pilota austriaco che ha corso con le Benetton F1, è salito due volte sul terzo gradino del podio mantenendo la quinta posizione in classifica.