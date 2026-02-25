Luigi Battistolli nominato nuovo presidente ACI Sport. Ha una profonda esperienza di pilota e dirigente

In occasione della prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione di ACI Sport S.p.A. è stato ufficialmente nominato Luigi Battistolli presidente della società sportiva dell'Automobile Club d'Italia dedicata all'automobilismo sportivo nazionale. «Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e profondo orgoglio - ha dichiarato Luigi Battistolli - ACI Sport rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per l'automobilismo italiano, una realtà che unisce tradizione, competenza e passione».

Classe 1949, Battistolli porta con sé una profonda esperienza di pilota e dirigente, combinando la conoscenza diretta delle competizioni (con oltre 200 gare all'attivo) ad una visione manageriale solida. Da anni già alla guida dell'Automobile Club Vicenza, la nuova nomina di Battistolli alla presidenza di ACI Sport rappresenta un segnale di continuità e di attenzione alle esigenze del movimento automobilistico italiano, con l'obiettivo di consolidare e sviluppare le attività agonistiche sotto l'egida dell'ACI, migliorando l'organizzazione dei campionati nazionali, promuovendo lo sport tra i giovani e sostenendo le iniziative di crescita tecnica e formativa.