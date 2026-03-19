Madrid, la Formula 1, la Formula E e lo sport: nel 2026 ricadute sul turismo stimate in un miliardo di euro

MADRID – La Formula E è nata per portare il motorsport nei centri delle città, ma a Madrid, quest'anno, quella che corre nel perimetro urbano è la Formula 1, poco prima della metà di settembre, sul tracciato sviluppato espressamente per la classe regina e lungo poco meno di 5,75 chilometri. La capitale della Spagna conta molto sulle ricadute degli eventi sportivi: l'impatto economico dei 400 previsti per il 2026 è stato stimato in un miliardo di euro in attività turistiche.

Il dato è stato fornito da Mariano de Paco Serrano, assessore a Turismo e Sport della Comunità di Madrid: «Il Cupra Raval Madrid E-Prix trasformerà la città nello scenario di una delle prove più innovative del motorsport, riunendo team, piloti e appassionati da tutto il mondo – ha sintetizzato –È un’ulteriore dimostrazione di come la Comunità di Madrid sia un punto di riferimento sportivo a livello globale». «Siamo la capitale mondiale dei motori – gli ha fatto eco José Luis Martínez-Almeida, sindaco della capitale – Sono tre le città al mondo che nello stesso anno potranno ospitare sia la Formula E sia la Formula 1: Messico, Monaco e Madrid».

«La Formula E è arrivata a Madrid per restare – ha promesso – Ci permetterà di trasmettere al mondo l’immagine di un circuito mitico, come il Circuito di Madrid Jarama - Race, e di continuare a raccontare una città aperta, vibrante, piena di energia e profondamente impegnata nei valori dello sport». Il mondiale elettrico in Spagna era la “visione” di Wayne Griffith, ex Ceo di Seat e Cupra, che aveva anche già ipotizzato anche un tracciato a Barcellona.

Invece sarà il suo successore a tenere a “battesimo” la prova elettrica a Madrid: «È una pietra miliare per la Spagna – ha sottolineato Markus Haupt, il numero uno della casa automobilistica catalana del gruppo Volkswagen – In qualità di Title Partner della prima gara disputata in città portiamo l’emozione e l’adrenalina della competizione di auto elettriche più entusiasmante al mondo a un pubblico più ampio. Questo è un ulteriore passo nella nostra missione di promuovere l’elettrificazione a tutti i livelli, dalle strade ai circuiti. È anche un momento chiave per il nostro marchio e per il team Cupra Kiro: siamo ambiziosi: vogliamo continuare a vincere e vogliamo che la Spagna abbracci la mobilità elettrica, e siamo convinti che l’ingresso di Madrid nel calendario della Formula E ci aiuterà a raggiungere entrambi gli obiettivi».