Marc Marquez annuncia: «Ci vediamo al Mugello». Circuito in festa per i 100 anni di Ducati

«Ci vediamo al Mugello». Marc Marquez annuncia sui social il suo imminente rientro in pista, al Gp d'Italia di domenica prossima, accompagnando il messaggio con un riassunto del suo percorso di recupero nelle ultime tre settimane. Il nove volte campione del mondo ha superato i test medici ma dovrà attendere il via libera del team medico della MotoGp, giovedì, che a quanto pare è fiducioso di superarlo. Solo 12 giorni fa Marquez era sotto i ferri per riparare la frattura al piede destro subita durante la gara sprint del Gp di Francia a Le Mans e per rimuovere dalla spalla destra la vite di un intervento del 2019 che, a seguito della caduta dello scorso anno in Indonesia, si era rotta comprimendo il nervo radiale.

Mugello in festa per i 100 anni del marchio Ducati e l'atteso ritorno di Marc Marquez, dopo l'incidente nella sprint di Le Mans ed il doppio intervento a piede e spalla destra. Il settimo appuntamento del mondiale MotoGP va in scena nel fine settimana tra le colline toscane, dove da 50 anni si corse il Gran Premio d'Italia. Per la prima volta dal 2023 in testa alla classifica iridata c'è un italiano. Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) in Catalogna ha vissuto un weekend difficile, ma ha comunque allungato nei confronti del compagno di box Jorge Martin: ora i punti di vantaggio sono 15. Il riminese al Mugello non è mai andato a podio in un GP. E' ora di invertire il trend, mentre Martin ha raccolto due podi nelle ultime due gare, ma vi corre per la prima volta da pilota Aprilia. Sarà un weekend con tanti eventi - compresa la presentazione di una livrea speciale - per celebrare il primo secolo di Ducati, nata nel luglio 1926 a Bologna come azienda che produceva componenti radiofonici, mentre l'avventura nel mondo delle motociclette iniziò nel 1946. «Il recupero sta procedendo come stabilito, sono tornato ad allenarmi normalmente in questi giorni e sarò in pista soprattutto per testare le mie reali sensazioni e condizioni fisiche in sella alla Desmosedici GP - ha anticipato il campione del mondo, che prima dovrà ricevere il via libera dai medici del circuito -. Entrambi gli interventi sono andati bene, ma procediamo con tutte le cautele del caso e con gli ultimi check medici in pista.

Mugello è una pista incredibile, a dire il vero anche molto impegnativa, ma il tifo dei ducatisti sarà un'extra booster di motivazione per fare bene». Sensazioni positive anche per Francesco Bagnaia, tornato da Barcelllona con il primo podio della stagione. «Il GP d'Italia è sempre un momento speciale. La pista è una delle più belle del calendario, una di quelle in cui andare forte ti dà davvero quel qualcosa in più - sottolinea il torimese -. Poi il tifo e l'affetto dei tifosi... un'energia incredibile. Sono carico e non vedo l'ora di affrontare il Mugello. Il podio al Montmelò serviva per il morale, soprattutto dopo una giornata come quella di domenica scorsa con tanti incidenti». Un altro italiano attesissimo é Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team). In Catalogna il romano è tornato alla vittoria che gli mancava dal Qatar del 2023: nel 2025 al Mugello è giunto terzo e ci sono tutte le premesse per fare ancora meglio.