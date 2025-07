Marc Marquez con la Ducati vince il GP di Germania davanti al fratello Alex e a Bagnaia

Il sei volte campione del mondo della MotoGp, lo spagnolo Marc Márquez, ha festeggiato oggi la sua 200ª gara nella classe regina con una vittoria nel Gran Premio di Germania sul circuito del Sachsenring. Si è trattato della sua nona vittoria al Gran Premio di Germania, questa volta davanti a un pubblico record di 256.441 persone. Il pilota Ducati ha ottenuto la sua settima vittoria stagionale e ha ampliato il suo vantaggio in classifica generale. Márquez è considerato uno dei più grandi piloti di motociclismo di tutti i tempi. Solo dieci piloti hanno terminato la gara, segnando la prima volta in MotoGP dal Gran Premio d'Australia del 2011 che così pochi hanno visto la bandiera a scacchi.

«Tornare a vincere qui è speciale. Mi sono sentito ben fin dalla partenza e la fiducia era alta perché venivo da tre vittorie consecutive». Marc Marquez non nasconde l'entusiasmo al termine del Gran Premio di Germania ma mantiene la guardia alta. «Ora - aggiunge - possiamo dire che abbiamo concluso metà stagione, ne manca un'altra metà. Dobbiamo continuare ad essere molto concentrati Soddisfazione anche nelle parole di Pecco Bagnaia che conquista il podio al termine di un weekend iniziato con un dodicesimo posto nella Sprint del sabato e l'undicesimo tempo in qualifica. "È stata una gara molto dura - spiega -. Anche se le condizioni era migliori rispetto all'anno scorso, era complicato in curva 1, dove non era semplice entrare nel modo giusto. Siamo riusciti a concludere in terza posizione: quest'anno non importa se inizio davanti o dietro, finisco sempre tra i primi tre. Dobbiamo mantenere degli aspetti positivi per Brno».

Ordine d'arrivo del Gp di Germania, undicesima prova del Mondiale MotoGp, svoltosi al Sachsenring:

1. Marc Marquez (Spa/Ducati) in 40:42.854 2. Alex Marquez (Spa/Ducati-Gresini) a 6.380 3. Francesco Bagnaia (Ducati) a 7.080 4. Fabio Quartararo (Fra/Yamaha) a 18.738 5. Fermín Aldeguer (Spa/Ducati-Gresini) a 18.916 6. Luca Marini (Ita/Honda) a 24.743 7. Brad Binder (SA/KTM) a 24.820 8. Jack Miller (Aus/Yamaha-Pramac) a 25.757 9. Raul Fernandez (Spa/Aprilia) a 25.859 10. Alex Rins (Spa/Yamaha) a 39.419 Ritirati: Miguel Oliveira (Por/Yamaha-Pramac) al 3o giro Pedro Acosta (Spa/KTM) al 4o giro Johann Zarco (Fra/Honda-LCR): al 18o giro Fabio Di Giannantonio (Ita/VR46) al 18o giro Lorenzo Savadori (Ita/Aprilia) al 20o giro Marco Bezzecchi (Ita/Aprilia) al 20o giro Joan Mir (Spa/Honda) al 22o giro Ai Ogura (Gia/Aprilia-Trackhouse) al 22o giro .

La classifica del Mondiale piloti: 1. Marc Marquez (Spa/Ducati) 344 punti 2. Alex Marquez (Spa/Ducati-Gresini) 261 3. Francesco Bagnaia (Ita/Ducati) 197 4. Fabio Di Giannantonio (Ita/Ducati-VR46) 142 5. Franco Morbidelli (Ita/Ducati-VR46) 139 6. Marco Bezzecchi (Ita/Aprilia) 130 7. Johann Zarco (Fra/Honda-LCR) 104 8. Pedro Acosta (Spa/KTM) 99 9. Fermín Aldeguer (Spa/Ducati-Gresini) 92 10. Fabio Quartararo (Spa/Yamaha) 87 11. Maverick Vinales (Spa/KTM-Tech3) 69 12. Brad Binder (SA/KTM) 60 13. Raul Fernandez (Spa/Aprilia-Trackhouse) 51 14. Ai Ogura (Gia/Aprilia-Trackhouse) 49 15. Luca Marini (Ita/Honda) 48 16. Jack Miller (Aus/Yamaha-Pramac) 46 17. Enea Bastianini (Ita/KTM-Tech3) 42 18. Alex Rins (Spa/Yamaha) 41 19. Joan Mir (Spa/Honda) 32 20. Takaaki Nakagami (Gia/Team HRC) 10 21. Lorenzo Savadori (Ita/Aprilia) 8 22. Augusto Fernandez (Spa/Yamaha-Pramac) 6 23. Miguel Oliveira (Por/Yamaha-Pramac) 6 24. Somkiat Chantra (Tha/Honda-LCR) 1 25. Aleix Espargaro (Spa/Team HRC) 0 26. Jorge Martín (Spa/Aprilia) 0 .