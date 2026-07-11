Marc Marquez conquista la nona pole al Sachsenring davanti la fratello Ales e all'altra Ducati di Diggia

Marc ed Alex Marquez partiranno in prima fila nel GP di Germania, classe MotoGP. Tripletta Ducati in prima fila grazie al terzo posto di Fabio Di Giannantonio. Raul Fernandez (Aprilia) apre la seconda fila, affiancato da Ogura e Quartararo. Marco Bezzecchi ha l'ottavo tempo, ma il pilota dell'Aprilia ufficiale é caduto ed é rientrato al box dolorante ad un polso. Solo 11mo Francesco Bagnaia, con oltre sette decimi di ritardo. Per Marquez é la 77ma pole in carriera nella MotoGP.

Il campione del mondo in carica partirà dalla prima posizione per la nona volta nella classe regina sul circuito del Sachsenring, diventando il primo pilota nella storia a raggiungere questo traguardo. Soprannominato «Il Re del Ring», il catalano della Ducati punterà domenica alla sua 13ma vittoria sul tracciato tedesco, la decima in MotoGP, che gli permetterebbe di eguagliare due record detenuti da Giacomo Agostini: il maggior numero di vittorie in una singola gara (13) e il maggior numero di vittorie su un singolo circuito nella classe regina (10).