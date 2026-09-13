Marc Márquez domina a Misano: vittoria e vetta del Mondiale. poi Alex e Acosta. Fuori Bez e Bagnaia

Capolavoro Marc Marquez anche nella gara lunga del Gran Premio di San Marino classe MotoGp. Dopo essersi preso la sprint del sabato a Misano, il campione spagnolo della Ducati trionfa anche nel Gp vero e proprio agevolato dalla caduta spettacolare e senza conseguenze di Marco Bezzecchi al primo giro. Solo quinta l'altra Aprilia di Jorge Martin che così viene raggiunto in testa al Mondiale a quota 274 punti dal cannibale iberico, capace di completare una avvincente rimonta dopo il brutto avvio di stagione. Completano il podio il fratello di Marc Marquez, Alex, su Ducati del team Gresini e Pedro Acosta su Ktm. Quarta l'altra Ducati Gresini, guidata da Fermin Aldeguer. Pronti via al «Misano World Circuit - Marco Simoncelli» è con Bezzecchi dalla pole che al termine del primo giro regala il primo clamoroso colpo di scena della corsa: il pilota riminese dell'Aprilia perde l'anteriore e scivola tra curva 12 e curva 13, ed è costretto ad abbandonare fortunatamente senza riportare conseguenze fisiche.

Il brutto pomeriggio per i colori italiani prosegue alla sesta tornata quando a uscire è Pecco Bagnaia, mentre Martin porta il suo attacco a Marc Marquez nel settimo giro e si prende la testa della corsa. Lo spagnolo della Ducati ufficiale risponde però cinque giri più tardi, tornando al comando della gara, mentre Martin viene attaccato pure dalla Ducati Gresini di Alex. La 'famiglia' Marquez si prende così il controllo del Gp di San Marino con la prima e la seconda posizione, mentre Martin scivola fuori dal podio, scavalcato prima dalla Ktm di Pedro Acosta e poi dall'altra Ducati Gresini, guidata da Fermin Aldeguer. Una situazione che resterà inalterata fino al traguardo togliendogli il comando solitario della classifica pilota ora diviso con Marquez, mentre il compagno Bezzecchi resta in terza posizione ma a -33 punti di distacco dal duo di testa.

«Non sembra vero, non bisogna mai mollare. Non è ancora fatta, non è ancora finita, ma ci siamo - ha detto un entusiasta Marc Marquez dopo il trionfo - Ci sono tanti piloti bravissimi come Martin e Bez. Noi cerchiamo di fare di tutto, qualche piccolo errore succede perché siamo al limite. Dopo la caduta di Bezzecchi forse mi sono fidato troppo e Martin mi ha attaccato, ma sono riuscito a ripassarlo. Sono molto contento, 37 punti qui a Misano significano tanto». Bella gara anche quella del fratello minore Alex, ottimo secondo.

«Molto bello, le qualifiche non sono andate bene e pensavo di aver buttato via il fine settimana. Invece - afferma il pilora spagnola della Ducati team Gresini - sono riuscito a partire bene, c'era una bella velocità anche nel warmup, ma soprattutto in gara. Difficile avvicinarsi a Marc, era velocissimo, soprattutto nell'ultimo settore. Sono molto contento, questo podio è per Marco Simoncelli». Podio pienamente meritato quello conquistato dall'altro spagnolo Pedro Acosta che così disegna un bel tris iberico con la sua la Ktm. «La motivazione non se ne va, avevo tanta fame. L'ho detto che dovevamo spingere. La moto andava molto bene, manca ancora qualcosa nel settore veloce, ma dobbiamo essere soddisfatti».