Marc Marquez domina il GP d'Austria: è la sesta doppietta consecutiva

Marc Marquez, su Ducati, ha vinto il Gp d'Austria classe MotoGp. Lo spagnolo, al suo primo successo nella gara lunga al Red Bull Ring, ha preceduto al traguardo il connazionale Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Marco Bezzecchi, che era partito dalla pole position, terzo sul podio con l'Aprilia. Quarto posto per Pedro Acosta, con la Ktm. Solo ottavo, invece, Francesco Bagnaia, con l'altra Desmosedici ufficiale. Quella odierna è la sesta vittoria di fila nel mondiale per Marquez, con altrettante doppiette sprint-Gp, un record.

Il leader del mondiale allunga ancora in classifica, dato il decimo posto ottenuto dal fratello Alex e l'ottavo di Bagnaia, che lo seguono a distanza ormai quasi incolmabile. A punti in Austria sono andati anche Enea Bastianini quinto con la Ktm Tech3, Joan Mir sesto con la Honda, Brad Binder settimo con la Ktm ufficiale. Nono posto, infine, per Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse). Ancora sfortunato il campione del mondo in carica, Jorge Martin, vittima di una caduta che non gli ha causato conseguenze fisiche. «Finalmente sono riuscito ad ottenere una vittoria qui in Austria, sono davvero superfelice. L'avevo detto in settimana che potevo provarci, questa volta, ed è andata così.

La moto rossa ha funzionato alla grande». Lo ha detto Marc Marquez ai microfoni di Sky Sport dopo il successo al Red Bull Ring. «All'inizio Bezzecchi era forte, ma ho aspettato e l'ho superato - ha proseguito il leader del mondiale -. Ma non ci si può mai distrarre, infatti è arrivato molto veloce Aldeguer. Alla fine, comunque, è andato tutto bene. Ora vedremo la prossima gara, ma intanto godiamoci questa». Marquez dopo lo Spielberg si presenterà il prossimo fine settimana, in Ungheria, con 142 punti di vantaggio sul fratello Alex e ben 197 su Bagnaia.